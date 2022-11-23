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    Создание финпирамиды пресекли в Караганде и Темиртау

    23 Ноября 2022, 10:59

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресек формирование финансовой пирамиды на территории Караганды и Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В 2020 году гражданка Нарымбетова Г.С. не осуществляя какую-либо предпринимательскую деятельность под разными предлогами получала денежные средства от граждан, которых вводила в заблуждение. Она создала финансовую схему, в которой доход по привлеченным деньгам выплачивается не за счет их вложения в прибыльные активы, а за счет привлечения новых инвесторов и денежных средств в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, с обещанием выплат в размере 10% до 40% от суммы вклада», - сообщили подробности в агентстве.

    Установленный ущерб от преступной деятельности составил более 222 млн тенге, из которых добровольно погашен 131 млн тенге.

    Приговором суда Нарымбетова Гүлзат Серікқызы признана виновной, ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

    Ранее сообщалось, что еще одну женщину осудили за создание финпирамиды в Караганде. Гражданка Яковлева И.В. с марта 2015 года по апрель 2020 года открыла филиалы ТОО «Микрофинансовая организация «Лидер Капитал 168» на территории Карагандинской и Павлодарской областей, и руководила этой финансовой пирамидой.
    Карагандинская область Борьба с преступностью Регионы Финансовая пирамида Караганда
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