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    Создание «цифрового двойника» Алматы намечено на осень

    2 Февраля 2023, 11:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев на открытии форума «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности» заявил, что в городе 96 % государственных услуг оказываются в цифровом формате и этот показатель постоянно растет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из семи основных приоритетов в принятой программе развития города является создание «Алматы – Смарт-сити». Уже к осени текущего года планируется начало создания «цифрового двойника» города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай», - сказал аким.

    Ерболат Досаев добавил, что важными проектами для дальнейшего развития Алматы являются и другие системные платформенные решения, которые позволят улучшить управление городом.

    «Это Единое хранилище данных города, Единая платформа геоаналитики. Единая система видеомониторинга уже в этом году покроет до 80 % Алматы. И это не цифровизация ради цифровизации, а прежде всего создание комфортной городской среды и обеспечение безопасности наших горожан и гостей города», - добавил аким.

    Ранее в акимате сообщили, что разработка цифрового двойника поможет отслеживать городские миграционные потоки, позволит осуществлять мониторинг цен и так далее.


    Фото пресс-службы акимата

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Цифровой Казахстан МЦРИАП
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