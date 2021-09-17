Создание центра ШОС по информбезопасности отвечает насущным потребностям - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился своим видением по актуальным направлениям сотрудничества в ШОС. Глава государства затронул проблемы региональной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На современном этапе крайне актуальной становится проблематика региональной безопасности. Отрадно, что в этой области уже достигнуты положительные результаты. Наглядное тому подтверждение - программа сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы, которую мы утвердим сегодня», - сказал Глава государства, выступая на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества .

Как отметил Президент РК, государства-члены организации готовы продолжить совместные усилия для эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и наркобизнесом.

«Считаю, что формализация отношений ШОС и центральноазиатского регионального информационного координационного центра ЦАРИКЦ улучшит обмен информацией и взаимодействия в этом направлении. В последние годы на передний план также вышли вопросы кибербезопаности. Скорейшее создание центра ШОС по информационной безопасности в полной мере отвечает насущным потребностям и укрепит защиту информационного пространства организации», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК добавил, что острой проблемой является транснациональная преступность в экономической сфере.

«На мой взгляд, запуск формата совещания руководителей от органов экономических расследований государств-членов ШОС позволит вывести наши коллективные усилия на новый уровень», - отметил Касым-Жомарт Токаев.