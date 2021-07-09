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    Создание Алятской СЭЗ позволит нарастить торгово-экономическое сотрудничество Азербайджана и Казахстана - эксперт

    9 Июля 2021, 21:48

    БАКУ. КАЗИНФОРМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в начале июля принял участие в церемонии закладки фундамента Свободной экономической зоны (СЭЗ) в пригороде Баку - Аляте. О том, какое значение СЭЗ Алят имеет для стран региона, в том числе дальнейшего развития азербайджано-казахстанских отношений, рассказал экономист-аналитик Натиг Джафарли, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Н. Джафарли, азербайджанское правительство рассчитывает на то, что свободная экономическая зона в Аляте будет действовать на огромной территории более 800 гектаров. В ближайшие годы капиталовложение и инвестиции в этой зоне будет около 1 миллиардов долларов США.

    «В настоящее время Азербайджаном ведутся переговоры с иностранными партнерами, отечественные бизнесмены также проявляют интерес, потому что в СЭЗ будут действовать совершенно другие правила, так сказать, комплекс благоприятных условий. Это особый налоговый режим, таможенные льготы, развитая транспортная инфраструктура и другое. Все это, конечно, делает эту зону привлекательной не только для инвестиций, но и для ведения бизнеса как иностранными, так и местными компаниями», - отметил Н. Джафарли.

    Говоря о преимуществах СЭЗ, эксперт подчеркнул важность наличия в экономической зоне морского порта.

    «Как мы знаем, в Аляте еще находится морской порт, который недавно был простроен и модернизирован. В целом, Алятский порт будет иметь огромное значение и влияние для развития свободной экономической зоны. Мы понимаем, что этот порт рассчитан на то, чтобы поддерживать логистику и транспортные коридоры, в том числе и с Казахстаном – морским портом в городе Актау», - сказал экономист.

    Н. Джафарли уверен, что с годами, когда СЭЗ Алят будет развиваться, торгово-экономическое сотрудничество Азербайджана и Казахстана, в особенности между компаниями, будет показывать нарастающую динамику.

    «Более чем уверен, что для казахстанских компаний будет также выгодно работать в этой экономической зоне. Наличие и расположение порта совсем близко к этой экономической зоне, практически на ее территории, позволяет развивать более интенсивные и приемлемые по цене и качеству логистические связи, товарообороты и грузовые перевозки. И поэтому в ближайшие годы, думаю, азербайджанская сторона тоже должна создать хорошие основы и презентацию новой экономической зоны для наших партнеров, в том числе и для Казахстана», - добавил аналитик.

    Эксперт убежден, что детальное изучение вопросов с казахстанской стороны также позволит в будущем нашим компаниям тесно участвовать в работе свободной экономической зоны.

    Отметим, что 1 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны. Как сообщается, общая площадь Алятской СЭЗ составит 850 гектаров. На 60 гектарах общей площади экономической зоны проектирование уже завершилось, и начались строительные работы, предприняты необходимые меры для создания всей инфраструктуры.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Экономика Азербайджан
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