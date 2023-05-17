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    Создание алиментного фонда снижает ответственность родителей – Алихан Смаилов

    17 Мая 2023, 19:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов объяснил, почему инициатива о создании алиментного фонда не находит поддержки, отвечая на вопрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо отметить, что ранее вопрос создания фонда в Республике Казахстан неоднократно прорабатывался с заинтересованными уполномоченными органами. Алиментные отношения между супругами регулируются Кодексом «О браке (супружестве) и семье» и порядок их оплаты может быть определен соглашением между бывшими супругами либо судом. Согласно Конституции Республики Казахстан, забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей. Получение алиментов из фонда может способствовать снижению мотивации и ответственности родителей заниматься обеспечением и воспитанием детей в связи с перекладыванием забот на плечи государства, появлению иждивенческих настроений», - написал Премьер-Министр в ответе на депутатский запрос.

    По словам главы правительства, для финансирования фонда, управления его структурой и выделения дополнительных средств потребуются средства из госбюджета.

    «Кроме того, для финансирования фонда, а также структуры по его управлению, потребуется выделение дополнительных средств из государственного бюджета. Формирование и пополнение такого фонда будет осуществляться из бюджета без гарантии полного регрессного взыскания с должников. В связи с чем, полагаем необходимым усилить работу по взысканию алиментов в рамках исполнительного производства», - добавил Алихан Смайлов.

    Ранее депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов сообщил, что согласно последним данным в производстве находится 273 136 дел по неплательщикам алиментов.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Премьер-министр РК Общество Алихан Смаилов
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