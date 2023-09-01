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    Создание академгородка в Конаеве: озвучены планы

    1 Сентября 2023, 16:11

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Марат Султангазиев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и директор некоммерческой организации «Qonayev Academic Campus» Fund» Жанат Рахмани подписали меморандум о строительстве академического городка в Конаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трехсторонний меморандум «О взаимном сотрудничестве» достигнут во исполнение поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    «В рамках соглашения будут проведены работы по переселению на территорию кампуса четырех университетов страны (на 1 этапе) и открытию четырех зарубежных университетов (на 2 этапе) в период 2024-2027 годов с проведением полной инфраструктуры в 2023-2024 годах, привлечению средств из международных организаций и инвестиционных фондов, строительству научно-исследовательских центров и лабораторий, общежитий и гостиниц», - сообщили в пресс-службе Миннауки РК.

    Академгородку предоставлено около 100 гектаров земельных участков, которые включены в Генеральный план города Конаев.

    В октябре прошлого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос создания академического городка в Конаеве. Президент сказал, что Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи.

    В начале этого года Саясат Нурбек ознакомился с планом развития областного центра и обсудил вопросы создания академического городка с акимом Алматинской области. Тогда министр заявил, что на территории академгородка откроют филиалы зарубежных вузов, где будут готовить кадры для индустриально-промышленного кластера G4 City.

    Саясат Нурбек также сообщил, что в академгородок вузы нашей страны могут перенести свои лаборатории, факультеты.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Образование Наука Миннауки и высшего образования РК Конаев
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