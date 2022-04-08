Создание Абайской области и его влияние на стоимость квартир в Семее - мнение риелторов

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании предложил создать Абайскую область на территории Семея.

На сегодня в социальных сетях распространяется информация о том, что в будущем центре нового региона Семее, резко подорожали цены на жилье. На самом ли деле произошли скачки цен, узнал корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с распространяемой информацией в социальных сетях, местные риэлторы рассказали о текущей ситуации на рынке жилья.

«По городу Семею цены как на квартиры, так и на частные дома достигают рекордных показателей. Подорожали не только новые, но и старые дома. На это повлияло несколько факторов. Во-первых, выросли цены на стройматериалы. Подорожание новых построенных домов также увеличило стоимость старых. Свое влияние имеет и новость о создании новой области. Потому что народ надеется, что в город будут выделять большие средства, и ситуация улучшится. Повысились цены не только на жилье, но и на ежемесячные платы за арендные объекты, офисы. До этого времени было много пустующих зданий, которые не использовались», - говорит руководитель агентства недвижимости «Ваш шанс» Нургуль Сулейменова.

По словам риэлтора, стоимость однокомнатной квартиры площадью 32 кв. метров на вторичном рынке начинается от 10 млн, в то время как три месяца назад цена составляла около 8,5-10 млн тенге. Цена однокомнатной квартиры площадью 42 кв. м ранее колебалась в пределах 10-12 млн тенге, а сегодня – уже более 12 млн тенге.

«Цена устанавливается в зависимости от текущего состояния квартиры, года постройки, улицы, этажа. Новые 52 кв. м двухкомнатные квартиры сегодня оценивается от 15 до 20 млн тенге. А несколько месяцев назад выставляли на продажу в размере 13-15 млн тенге. Трехкомнатные квартиры оцениваются от 18 млн тенге до 30 млн тенге. На мой взгляд, такое повышение цен не логично. Граждане необоснованно завысили стоимость жилья», - отмечает Нургуль Сулейменова, работающая 13 лет в этой сфере.

По городу не наблюдается снижение цен на жилье, наоборот с каждым годом дорожает все больше и больше, выразила мнение она.

В свою очередь риэлтор Жулдыз Магазинова не считает, что жилье подорожало сразу после информации о создании Абайской области.

«Цены на жилье уже выросли ранее. Так, если в прошлом году некоторые строительные компании за один квадратный метр просили 240 тысяч тенге, то в этом году цена увеличилась до 280 тысяч. Есть и более дорогие. Что касается старых домов, то повышена стоимость квартир, отвечающих требованиям ипотечной программы. Стоимость одной комнаты за 42 кв. м составляет 12 млн тенге. А осенью прошлого года продавали за 10 млн тенге», - привела данные Жулдыз Магазинова.

По ее словам, цены на жилье резко выросли в то время, когда разрешили использовать пенсионные накопления для приобретения квартир. Тогда жилье на рынке подорожал сразу на 1,5-2 млн тенге.

«Только старое жилье, которые невозможно брать по ипотеке, продается по прежней цене. Те граждане, у которых нет средств на приобретение нового жилья, вынуждены покупать эти дома. Наблюдаю, что сейчас чаще всего покупают 2-3-комнатные качественные квартиры именно те, у кого есть возможность взять кредит по специальной программе, или карманные граждане, у которых имеются несколько домов. Поэтому я думаю, что цены на рынке жилья должны регулироваться со стороны государства.

Мы спрашиваем тех людей, которые выставляют свое жилье - не слишком ли дорого они продают. На что они отвечают: «Нет. Так ведь все дорого и продают». А кто-то другой, увидев его объявление, тоже будет завышать цену. Вот после этого и происходит удорожание», - отметила риэлтор.