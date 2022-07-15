15 Июля 2022 12:20

Создана рабочая группа по выяснению причин выбросов на химзаводе в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На заводе минеральных удобрений филиала ТОО «Казфосфат» в Таразе выясняют причины газового выброса. О том, как происходили выбросы, о мониторинге экологического состояния территории областного центра в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил главный эколог ТОО «Казфосфат» Арман Карагалиев.

- На данный момент ситуация стабильная, - заверил спикер. - Конечно, мы сразу 11-го числа в 20.00, когда вышел из строя моногидратный абсорберный насос, который подает на обструкцию орошение, в течение 15-ти минут остановили цех. Именно в это время и произошел кратковременный выброс в атмосферу, который пошел на город и там уже начал рассеиваться. По технологии сложно остановить такое производство – трубы большие, объем отходящего газа большой. Это все зафиксировано, так как в цехе все автоматизировано, все фиксируется, поэтому мы показали, когда насос вышел из строя и во сколько мы цех остановили полностью.

Сразу же прибыли на завод все задействованные сотрудники, приехал генеральный директор Нурхан Нурланов, организовал рабочую группу, всем были даны поручения. Экологической службе было поручено создать мониторинговую службу, у нас для этого есть аккредитованная лаборатория. И мы начали производить замеры на санитарной защитной зоне, на близлежащих улицах города. Кроме этого, делали замеры на самих источниках, то есть на отходящих выхлопных трубах. Механическая ремонтная служба делала свою работу, наладку, выясняли причины.

На завод к нам приехали сотрудники департамента экологии, все замеры они производили совместно с нами. На тот момент практически все выбросы были в пределах нормы.

- Ведется ли сейчас мониторинг состояния окружающей среды?

- Конечно. До сих пор мы ведем этот мониторинг, непрерывный контроль на всех источниках, на границах санитарной защитной зоны, на близлежащих улицах областного центра.

- И каковы данные?

- По данным на 14 июля, на источниках превышение по загрязняющим веществам не зафиксировано.

- Работает ли сейчас сернокислотный цех?

- Нет, сейчас цех серной кислоты остановлен на кратковременные ремонтные работы. После того инцидента мы вначале его запустили, но позже было принято решение все же остановить и еще раз полностью капитально проверить, все свои узкие места, чтобы исключить возможность повторения подобных инцидентов. Поэтому сейчас полным ходом идут ремонтные работы. Система блокировки, автоматизации – все сейчас изучается, диагностируется, чтобы впредь таких инцидентов не происходило.

- Отдельные СМИ писали, что в скором времени остановят весь завод…

- Нет, это фейковая информация. Сотрудник департамента экологии в своем выступлении перед журналистами сказал - «если будут значительные превышения на источнике, то возможно, мы остановим завод». На самом деле он, наверное, имел в виду цех. Ведь вначале они должны зафиксировать такие превышения, а после этого только комментировать свои дальнейшие действия. Но не таким образом – гадать, будут ли превышения… Конечно, такая информация тут же была подхвачена журналистами. На данный момент в штатном режиме весь завод работает.

- А что показал мониторинг по выбросам в тот день, 11 июля? И какие меры будут приниматься к предприятию по возмещению ущерба?

- Все эти выбросы, которые произошли, мы не успели зафиксировать. Сами понимаете, за 15 минут прибыть на завод и начать замерять - это, конечно, нереально, потому что замеры делаются лабораторным методом, это относительно длительный процесс. Но теоретическим путем, просчитав происходивший там химический процесс, с учетом объемов, мы просчитали выбросы за эти 15 минут. И будем предоставлять департаменту экологии, сколько загрязняющих веществ выброшено в атмосферу за это время. Департамент экологии за этот объем будет накладывать штраф, возмещение ущерба окружающей среде.

- Объясните, пожалуйста, что попало в атмосферу? А то разные источники – Минэкологии, гидрометценр – называют совершенно разные составляющие..

- В данном случае это произошел выброс отходящего газа (триоксид серы SO3), или сернистого газа. В производстве мы окисляем серу, то есть сжигаем, и орошаем отходящий газ серной кислотой, то есть абсорбируем, здесь появляются оксиды серы. Никакого фтора, фтористых газов, как говорилось, здесь не может быть, фтору просто неоткуда здесь взяться. При этом при всех проведенных в тот день и позже замерах превышения сернистых газов не было зафиксировано.

Сернистые газы - это же не радиация, не радиационное облако, которое встало - и будет присутствовать. Сернистые газы рассеиваются. Распространяли слухи, что теперь по городу нельзя ходить. Но это же не так. Диоксида серы сейчас нет в атмосфере нашего города, и анализы это подтверждают.

Да, мы нарушили, признаем, просчитали все выбросы, готовы нести за это ответственность, заплатить штраф. Руководство сейчас будет принимать организационные меры. Кого-то из наших причастных к инциденту сотрудников будут наказывать. Это же техника, агрегаты имеют обыкновение ломаться, как и любая техника. Сернокислотный цех очень серьезный, опасный объект, мы не застрахованы от любой нештатной ситуации.

- В ряде СМИ, в соцсетях распространилась информация о задержании вашего генерального директора…

- Нет, это ложная информация. На момент этого инцидента Нурхан Нурланов находился на объекте, давал поручения. И сейчас продолжает руководить предприятием, ежедневно проводит технические совещания, встречается с людьми, в том числе, и по этому инциденту. Никуда не уезжал, никого не задерживали, это фейковая информация. Наши юристы этим уже занимаются.