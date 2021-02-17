Создана ликвидационная комиссия АО «Tengri Bank»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решение специализированного межрайонного экономического суда о принудительном прекращении деятельности АО «Tengri Bank» 15 февраля вступило в законную силу. В этот же день Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка создана ликвидационная комиссия банка, к которой в рамках действующего законодательства переходят полномочия по управлению делами банка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

»В течение десяти рабочих дней ликвидационная комиссия опубликует информацию о принудительной ликвидации банка в официальных печатных изданиях Министерства юстиции на казахском и русском языках с обязательным указанием порядка, сроков принятия заявления претензий и адресов«, - говорится в сообщении.

КФГД напоминает, что в ликвидационную комиссию могут обратиться вкладчики АО «Tengri Bank» – физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие требования по выплате остатка депозита сверх гарантируемой суммы.

Срок для подачи заявлений в ликвидационную комиссию – с даты опубликования в печати объявления о принудительной ликвидации АО «Tengri Bank» и составляет не менее шестидесяти календарных дней. Заявления направляются в произвольной письменной форме на имя председателя ликвидационной комиссии АО «Tengri Bank» (Огай Оксана Дмитриевна).

Требования кредиторов должны содержать:

Ф.И.О., ИИН кредитора;

почтовые реквизиты кредитора, контактные телефоны;

сведения о размере основного долга, вознаграждения, неустойки и иных штрафных санкций с приложением документов, подтверждающих основание и размер требования.

При предъявлении требования кредитору необходимо предъявить удостоверение личности, при представлении его интересов другими лицами – нотариально заверенную копию доверенности.

Максимальный срок рассмотрения ликвидационной комиссией поступивших заявлений кредиторов составляет две недели со дня их получения.

Адреса подразделений банка, по которым кредиторы могут предъявить свои требования:

№

Подразделение

Местонахождение

Контакты

1

Головной офис Банка

г. Алматы, пр. Абая, 10А

Контактный центр:

+7(727) 244 92 96,

+7(727) 244 93 06,

+7(727) 244 93 07,

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2

филиалы Банка

г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 25, каб.216

+7(7172) 558 949

3

г. Актау 12 мкр. 60/1 здание

+ 7(7292) 20 35 33

4

г. Караганда, ул.Костенко 6

+7(7212) 95 67 77

5

г. Кокшетау, ул. Габдуллина, 40Б

+7(7261) 91 00 01

6

г. Павлодар, ул. Астана 119

+7(7182) 77 08 08

7

г. Тараз, пр. Абая, 110 2-этаж

+7(7262) 999 770





8

г. Шымкент, пр. Б.Момышулы, 25.

+7(7252) 33 92 21

В тех городах, где нет филиалов ликвидационной комиссии, вкладчики АО «Tengri Bank» могут передать заявления, принести документы, и получить первичную консультацию о подаче документов в ликвидационную комиссию в территориальных филиалах Национального банка Казахстана и управлениях региональных представителей Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Требования вкладчиков (физических лиц), имеющих остатки депозита сверх гарантируемой суммы и подавших заявления в ликвидационную комиссию, будут погашаться по результатам продажи активов и имущества банка в порядке четвертой очереди. Сроки удовлетворения требований кредиторов в ликвидационном производстве зависят от достаточности и качества активов и имущества банка и результатов их реализации.

«Начало ликвидационного процесса в АО «Tengri Bank» не прекращает обязательств заемщиков. Начисление неустойки и вознаграждения по всем видам дебиторской задолженности АО «Tengri Bank», в том числе по займам, выданным физическим и юридическим лицам, не приостанавливается. Все заемщики должны погашать займы согласно графику погашения, предусмотренному договором займа, в кассах филиалов ликвидационной комиссии АО «Tengri Bank» или безналичным переводом на банковский счет АО «Tengri Bank», - отметили в КФГД.

Вместе с этим, КФГД напоминает, что вкладчики, ранее не обратившиеся за получением гарантийного возмещения , могут подать заявление в любом отделении Евразийского банка, выбранного в качестве банка-агента. Адреса филиалов и отделений банка-агента во всех городах, а также режим их работы доступны на официальном сайте www.eubank.kz.

По состоянию на 1 февраля 2021 года вкладчики АО «Tengri Bank» получили средства на общую сумму около 16,8 млрд тенге, или 95% от общей суммы обязательств КФГД. При этом за возмещением обратилось только 6,3 тысячи человек, или 17% от общего числа всех вкладчиков.

Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте Фонда www.kdif.kz . Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону 1460 , через чат на сайте КФГД, в Телеграм-чате @kdif_ask , на официальных страницах Фонда deposit.kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес info@kdif.kz .



