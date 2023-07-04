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    Создана комиссия для установления причины аварии – Нурлан Ногаев о ситуации на станции МАЭК

    4 Июля 2023, 10:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Мангистауской области сообщил о ситуации на станции МАЭК (Мангистауский атомно-энергетический комбинат). По его словам, создана комиссия для установления причины аварии, передает корреспондент МИА «Казинформ»,

    «На станции МАЭК действуют три станции по производству электронергии. Энергоблок 1 остановил свою работу из-за аварии, снижена генерация. Для потребителей и промышленности установлено ограничение. В результате своевременно принятых мер ограничение для потребителей сняли. На данный момент его нет. Но для производства установлено ограничение до 90 мегаватт», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

    По его словам, создана комиссия для установления причины аварии.

    «Сегодня думаем до 12 часов провести работу, планируем ремонтные работы. С 6 июля планируем запустить систему», - добавил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

    Напомним, 3 июля в 18:25 (по времени Астаны) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка ТОО «АНПЗ». В результате этого происшествия остановились технологические установки предприятия, запитанные от внешних сетей. Отгрузка топлива со всех казахстанских НПЗ продолжается.

    Как ранее сообщили пресс-службе ТОО «МАЭК», 3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС остановили энергоблок 1 из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничения по потребителям Мангистауской области отсутствуют. Ремонтные работы после остывания энергоблока 1 начнутся после 00-00 ч. 5 июля. Остывание более суток. Подана срочная заявка на ремонт блока 1 до 00-00 ч. 6 июля.

    В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях. Работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии, проинформировали компании «КазМунайГаз».

    По состоянию на 21:30 3 июля подача электроэнергии по Атырауской области полностью восстановлена, сообщила пресс-служба акимата региона.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Энергетика Атырауская область Происшествия Акимат Мангистауская область
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