Создана Госкомиссия по проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о создании Государственной комиссии по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О создании Государственной комиссии по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби

В целях обеспечения празднования в 2020 году на высоком организационном и содержательном уровне 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Государственную комиссию по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби (далее – Государственная комиссия) согласно приложению.

2. Рабочим органом Государственной комиссии определить Министерство образования и науки Республики Казахстан.

3. Правительству Республики Казахстан обеспечить внесение проекта Общереспубликанского плана по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби на рассмотрение Государственной комиссии до 1 октября 2019 года.

4. Государственной комиссии:

1) утвердить до 1 ноября 2019 года Общереспубликанский план по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби;

2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Кроме того, опубликовано Приложение к Указу Президента РК от 26 августа 2019 года

№ 133 о составе государственной комиссии.

СОСТАВ

Государственной комиссии по подготовке и проведению

1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби

Государственный секретарь Республики Казахстан, председатель

Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан, заместитель председателя

первый заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Республики Казахстан, заместитель председателя

заведующий Секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан, секретарь комиссии

члены комиссии:

заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан по социальным вопросам

первый заместитель Председателя партии «Nur Оtan» (по согласованию)

заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, координирующий работу в сфере региональной политики государства

Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан

Министр иностранных дел Республики Казахстан

Министр информации и общественного развития Республики Казахстан

Министр образования и науки Республики Казахстан

Министр культуры и спорта Республики Казахстан

аким города Нур-Султана

аким города Алматы

аким Туркестанской области

Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан

Абдрахманов Сауытбек Абдрахманович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Жумагулов Бакытжан Турсынович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан

заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан

председатель республиканского общественного объединения «Союз писателей Казахстана» (по согласованию)

первый заместитель председателя республиканского общественного объединения «Союз писателей Казахстана» (по согласованию)

ректор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства образования и науки Республики Казахстан (по согласованию)

ректор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан (по согласованию)

директор республиканского государственного казенного предприятия «Институт литературы и искусства имени М.О. Ауэзова» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (по согласованию)

директор республиканского государственного казенного предприятия «Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (по согласованию)

директор республиканского государственного казенного предприятия «Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (по согласованию)

директор государственного учреждения «Институт истории государства» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (по согласованию)

директор Научно-исследовательского центра аль-Фараби республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан (по согласованию)

исполнительный директор общественного фонда «Ұлттық аударма бюросы» (по согласованию)

Касеинов Дуйсен Курабаевич – генеральный директор Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) (по согласованию)

Кыдырали Дархан Кыдыралиулы – президент Международной Тюркской академии, председатель правления акционерного общества «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (по согласованию)

Сатаев Ахан Каргамбаевич – кинорежиссер, сценарист, продюсер (по согласованию)

Сейтахметова Наталья Львовна – главный научный сотрудник республиканского государственного казенного предприятия «Институт философии, политологии и религиоведения» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)

Сыргакбаева Акмарал Салимжановна – фарабиевед, доктор философских наук, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби (по согласованию).