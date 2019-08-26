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    Создана Госкомиссия по подготовке и проведению 175-летия Абая Кунанбайулы

    26 Августа 2019, 19:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О создании Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В целях обеспечения празднования в 2020 году на высоком организационном и содержательном уровне 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Создать Государственную комиссию по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы (далее – Государственная комиссия) согласно приложению.

    2. Рабочим органом Государственной комиссии определить Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

    3. Правительству Республики Казахстан обеспечить внесение проекта Общереспубликанского плана по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы на рассмотрение Государственной комиссии до 1 октября 2019 года.

    4. Государственной комиссии:

    1) утвердить до 1 ноября 2019 года Общереспубликанский план по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы;

    2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

    5. Признать утратившими силу подпункты 1), 2) пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 55 «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

    6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

    7. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Автор:

    Президент Казахстана Культура Акорда Рухани жаңғыру Абай
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