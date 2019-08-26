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Создана Госкомиссия по подготовке и проведению 175-летия Абая Кунанбайулы

26 Августа 2019, 19:14
Создана Госкомиссия по подготовке и проведению 175-летия Абая Кунанбайулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О создании Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В целях обеспечения празднования в 2020 году на высоком организационном и содержательном уровне 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Государственную комиссию по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы (далее – Государственная комиссия) согласно приложению.

2. Рабочим органом Государственной комиссии определить Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

3. Правительству Республики Казахстан обеспечить внесение проекта Общереспубликанского плана по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы на рассмотрение Государственной комиссии до 1 октября 2019 года.

4. Государственной комиссии:

1) утвердить до 1 ноября 2019 года Общереспубликанский план по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы;

2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

5. Признать утратившими силу подпункты 1), 2) пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 55 «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

7. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Казахстана   Культура   Акорда   Рухани жаңғыру   Абай  
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