Создан ситуационный центр по обеспечению студентов местами в общежитиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При Министерстве науки и высшего образования РК создан ситуационный центр по обеспечению студентов местами в общежитиях. Об этом сегодня сообщил министр Саясат Нурбек в ходе заседания расширенной коллегии с участием ректоров высших учебных заведений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава ведомства Саясат Нурбек уделил особое внимание на необходимость обеспечения общежитиями максимального количества студентов.

«Очевидно, что обеспечить всех студентов общежитиями невозможно. Эта проблема пока что имеет системный характер, но министерство ведет работу в этом направлении. В частности, нашим ведомством создан ситуационный центр, который совместно с вузами будет помогать студентам получить места в общежитиях», - отметил министр.

Также Саясат Нурбек призвал общественных деятелей и неравнодушных граждан войти в состав ситуационного центра для помощи нуждающимся студентам.

Для оперативного реагирования на возникшие у студентов проблемы с жильем, Ситуационным центром запущен call-центр по номерам +77002551443, который будет работать 24/7.

«Для системного решения проблем по дефициту мест в этом году мы открыли проектные офисы по строительству общежитий в Алматы и Астане, так как 70% нехватки мест приходится на эти города. Также я ранее поручил завершить ремонтные работы в вузах до 15 августа. Перед началом учебного года первым руководителям вузов необходимо особое внимание уделить соответствию общежитий требованиям санитарных и технических норм», - сказал Саясат Нурбек.

По прогнозам вузов в новом учебном учебном году количество студентов, нуждающихся в общежитии, составит 134 тысячи человек. В связи с большой концентрацией вузов в г. Алматы, ежегодно большой наплыв поступивших из разных регионов приходится на этот мегаполис. Студентам, которым не хватит мест в общежитиях, будут предложены места в хостелах и гостиницах до решения вопросов по дефициту мест.

С 1 сентября 2023 года вступает в силу новая редакция Закона «Об образовании», предусматривающая обеспечение всех обучающихся организаций образования местами в общежитиях.