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    Создан оперштаб для помощи по выезду казахстанцев из Каракалпакстана

    7 Июля 2022, 19:44

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане создали оперативный штаб для помощи гражданам Казахстана, которые не смогли выехать из Каракалпакстана в связи с режимом чрезвычайного положения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РУ.

    По сообщению ведомства, казахстанцы могут обратиться за помощью по телефонам: +9989 61 224 82 06, +99899 385 86 44. Телефоны работают 24 часа 7 дней в неделю. Или обратиться непосредственно в штаб, расположенный по адресу: г.Нукус, ул.Пушкина, 22А.

    Ранее сообщалось, что после волнений в Каракалпакстане 2 июля был закрыт пункт пропуска «Даут-ата – Тажен» между Узбекистаном и Казахстаном. Это было сделано из-за ведения в Каракалпакстане режима чрезвычайного положения, который продлится с 3 июля по 2 августа. В результате сложившейся ситуации около восьмидесяти казахстанцев несколько дней не могут выехать из Узбекистана.


    Фото:rus.redtram.com

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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