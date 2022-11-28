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    Создан общественный совет по вопросам науки, высшего образования и языковой политики

    28 Ноября 2022, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Создан Общественный совет при Министерстве науки и высшего образования, в состав которой вошли депутаты Парламента, государственные и общественные деятели, ученые, преподаватели, представители гражданского общества и СМИ, предает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    На первом заседании Общественного совета по вопросам науки, высшего образования и языковой политики присутствовал министр Саясат Нурбек, который остановился на дальнейших планах ведомства.

    «Перед новым министерством Глава государства ставит большие задачи. Все решения, касающиеся науки и высшего образования, мы предлагаем обсудить вместе. Работа Общественного совета определена специальным законом. Компетентность тоже высокая. Надеемся, что совет будет принимать во внимание мнение общественности, гражданского общества и оказывать нам поддержку», – отметил министр.

    В заседании Общественного совета 11 из 17 членов приняли участие офлайн, 6 из них онлайн. Голосованием председателем Общественного совета был избран общественный деятель Серик Ирсалиев, имеющий большой опыт работы в сфере науки и высшего образования, а также в работе Общественного совета.

    Учитывая отраслевую направленность министерства, создано 5 комиссий, избраны их председатели.

    1. Председателем Комиссии по вопросам рассмотрения проектов нормативных правовых актов и противодействия коррупции избран научный советник некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» Жасулан Шаймарданов;

    2. Председателем Комиссии по бюджетным вопросам избрана депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова;

    3. Председателем Комиссии по вопросам науки стала председатель правления акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm» Кунсулу Закария;

    4. Председателем Комиссии по вопросам высшего образования избран представитель гражданского общества Амантай Нурмагамбетов;

    5. Председателем Комиссии по вопросам языковой политики стала депутат Мажилиса Парламента РК Макпал Тажмагамбетова.

    В конце собрания был утвержден президиум общественного совета, избранный на 3 года.
    Миннауки и высшего образования РК
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