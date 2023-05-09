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    Создан Географический совет тюркских государств

    9 Мая 2023, 00:54

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте состоялось подписание Соглашения о создании Географического совета тюркских государств (ГСТГ), куда вошли географические сообщества Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В приветственной речи руководитель географического общества Узбекистана Ойбек Норинбаев отметил, что основной задачей ГСТГ является укрепление сотрудничества тюркоязычных стран в сферах инноваций, экологии, туризма и культурно-гуманитарных направлений.

    «Главная цель Совета объединение усилий по проведению совместных действий в области географии, краеведения и смежных наук, а также широкое распространение научных достижений в этой области, выявление проблем охраны природы и активное участие в их устранении», - сказал Ойбек Норинбаев.


    Председатель правления Республиканского общественного объединения «QazaqGeography» Орман Нурбаев выразил признательность за поддержку казахстанской инициативы.

    «Счастлив, что инициатива, выдвинутая в прошлом году нашим объединением, была тепло встречена и нашла всестороннюю поддержку. И сегодня мы собрались здесь для подписания важного документа – Соглашения о создании Географического совета тюркских государств. Считаю, что это значимый шаг на пути к укреплению сотрудничества между нашими странами и, в частности, тюркоязычными научно-исследовательскими институтами и общественными объединениями», - сказал глава казахстанкой делегации.

    Он подчеркнул, что сегодня назрел вопрос по выработке конструктивных решений в вопросах климата, водных ресурсов, углеродной нейтральности, экологического туризма.

    «Для этого мы предлагаем в рамках нашего совета создать Тюркскую академию для обучения подрастающего поколения основам экологического образования, экомышления и т.д. А также создать Turkic Heritage по изучению сохранению нашего общего историко-культурного тюркского наследия», - сказал Орман Нурбаев.

    Спикер добавил, что общие усилия будут способствовать открытию новых и широкому признанию существующих исторических и природных дестинаций наших стран, просвещению общества, улучшению экологии путем совместной реализации проектов.

    По итогам учредительного собрания председателем Географического совета Тюркских государств избран руководитель географического общества Узбекистана Ойбек Норинбаев.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Тюркский мир
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