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    Создан биофармацевтический холдинг «QazBioPharm»

    21 Июля 2022, 10:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения деятельности холдинга выделены средства из республиканского бюджета в сумме 380 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В рамках исполнения поручения Главы государства о системных мерах по обеспечению биологической безопасности страны приняты следующие меры. Принято постановление Правительства РК «О вопросах создания акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm»:

    - Проведена государственная регистрация АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» в НАО «Правительство для граждан»;

    - Произведена государственная регистрация выпуска объявленных акций АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» в АРРФР;

    - Для обеспечения деятельности холдинга выделены средства из республиканского бюджета на 2022 год в сумме 380 млн тенге.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О биологической безопасности Республики Казахстан».

    Основная цель законопроекта это выявление, предотвращение и профилактика биологических угроз.

    Законопроектом выделены основные биологические угрозы. Согласно документу, планировалось создание уполномоченного органа, обеспечивающего межведомственное взаимодействие и согласованность действий госорганов, сбор и анализ информации из различных сфер для выработки мер по предотвращению биоугроз.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение Безопасность
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