Создается межведомственная рабочая группа по реформированию СПК - Антикор РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство поручило реформировать социально-предпринимательские корпорации. Об этом сообщил руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завершен цикл внешних анализов в деятельности социально-предпринимательских корпораций. Коррупционные риски установлены по каждому направлению деятельности. Во-первых, повсеместное внеконкурсное предоставление земельных участков под реализацию якобы инвестиционных проектов. Каждый второй такой проект является строительством многоквартирных жилых домов, ресторанов, автомоек и другого. Зарегистрировано 9 уголовных дел в отношении должностных лиц СПК по фактам злоупотребления должностными полномочиями. Ущерб составил 1,4 млрд тенге. Во-вторых, нерациональное управление активами повлекло причинение государству ущерба в сумме более 6 млрд тенге путем реализации активов аффилированным лицам по заниженной стоимости», –– сказал Саян Ахметжанов.

Также, по его словам, освоение СПК за 2019-2021 годы 38,5 млрд тенге, выделенных из бюджета для стабилизации цен на продукты, не принесло ожидаемого эффекта. Это освоение сопровождалось предоставлением кредитов аффилированным компаниям и полным отсутствием контроля за исполнением обязательств по стабилизации цен. В целом, прибыльность большинства СПК является мнимой, поскольку образуется за счет процентов по размещенным средствам на депозитах в банках, а также от реализации переданного на баланс государственного имущества.

Спикер отметил, что в результате принятых мер лишены статуса 33 инвестпроекта с общей площадью земель 38 051,2 га. Уполномоченные органы принимаются меры по возврату государству других незаконно выделенных земельных участков.

Как сообщил Саян Ахметжанов, по поручению Правительства РК создается межведомственная рабочая группа по реформированию социально-предпринимательских корпораций.

Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева предложила ликвидировать все СПК и передать все виды их деятельности в конкурентную среду.

Также председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос сообщил, что в деятельности СПК установлены многочисленные коррупционные риски, а также несоответствие фактической деятельности СПК целям и задачам их создания.



