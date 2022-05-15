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    Создается единый центр информационных агентств тюркских республик

    15 Мая 2022, 09:12

    СТАМБУЛ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Председатель совета директоров и генеральный директор агентства Анадолу Сердар Карагез выступил с оценками 4-го совещания министров и высокопоставленных должностных лиц Организации турецких государств (TDT), отвечающих за СМИ и информацию, организованного управлением по коммуникациям аппарата президента Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Сердар Карагез подчеркнул важность создания союза между тюркскими информационными агентствами.

    «Одной из важнейших задач агентства «Анадолу» является создание единого центра информационных агентств тюркских республик. В ближайшем будущем мы превратим это в институциональный союз с центром в Стамбуле.

    Таким образом, мы обеспечим обмен контентом тюркского мира - новостями, фотографиями и видеоматериалами. Будет создан общий банк данных. Анадолу подготовит программы по увеличению потенциала информационных агентств в тюркском мире. Также агентство является одним из основателей Европейской ассоциации информационных агентств. Агентство «Анадолу» возьмет на себя ведущую роль в реализации Союза тюркских информационных агентств», - сказал Сердар Карагез.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана СМИ Турция Тюркский мир
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