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    Союз строителей Казахстана выдвинул кандидата на президентские выборы

    10 Октября 2022, 17:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центризбирком представлены документы Ергалиева Талгата Файзуллиевича о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан, передает МИА «Казинфрорм» со ссылкой на сайт ЦИК.

    10 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан согласно статьям 54 и 55 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», а также в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 23 сентября 2022 года № 67/545 «Об установлении форм избирательных документов по внеочередным выборам Президента Республики Казахстан, назначенным на 20 ноября 2022 года», были представлены следующие документы Ергалиева Талгата Файзуллиевича о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан республиканским объединением юридических лиц «Союз строителей Казахстана»:

    1. Выписка из протокола заседания высшего органа республиканского объединения юридических лиц «Союз строителей Казахстана» о выдвижении в Президенты Республики Казахстан;

    2. Заявление Ергалиева Т.Ф. о его согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

    3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

    4. Копия документа, удостоверяющего личность;

    5. Копия диплома о высшем образовании.


    Фото: ok.ru: Facebook




    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ЦИК Президентские выборы - 2022
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