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    Союз строителей Казахстана предлагает субсидировать все ипотечные программы

    15 Марта 2022, 14:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с наложением санкций на Российскую Федерацию и их влиянием на экономику Казахстана Союз строителей Казахстана предлагает субсидировать все ипотечные программы. Такое предложение внес на пресс-конференции в НПП «Атамекен» директор филиала «Союз строителей Казахстана» Алматинской области Баниямин Файзуллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По долевому строительству, я считаю, самое главное - сохранить возможность, чтобы население могло купить жилье. Поэтому предлагаю из-за того, что ставка рефинансирования поднялась, и все ипотечные продукты теперь недоступны населению, поэтому все существующие ипотечные программы надо субсидировать банкам, чтобы они могли предоставить ипотеку не выше 5% - это главное. И еще необходимо разработать новые ипотечные программы для всех слоев населения, и они тоже не должны быть выше 5% годовых, то есть на новые ипотечные продукты тоже надо субсидировать», – сказал Б.Файзуллин.

    В ходе обсуждения предлагалось также: при долевом строительстве, все сметы в части стройматериалов, одной отдельной строкой привязать к доллару США, потому что и единый оператор, и БВУ принимают акты выполненных работ в соответствии с ПСД. Это упростит согласование документации. Кроме того, предлагается субсидирование кредитов для строительства и приобретения стройматериалов казахстанского производства, а также электроэнергии, воды, тепла, газа и дизтоплива. Это необходимо для регулирования ценообразования и обеспечения доступных цен на стройматериалы. Также необходимо совершенствование закона о долевом строительстве, в том числе внедрение частного страхования, использование материальных активов застройщика для обеспечения залога и снижения требований для застройщика по опыту в строительстве объектов.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Строительство Жилье Экономика Общество
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