Soyle: как выучить казахский язык легко и бесплатно?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как показывают исследования, основным препятствием в освоении любого языка является отсутствие четкой цели и разговорной практики. И если постановка цели – это все-таки личная задача индивидуума, то языковая практика – вполне доступная вещь, если речь идет о казахском языке. А речь именно о нем, о государственном языке Казахстана, для изучения которого в стране имеется множество возможностей. Пожалуй, самым известным, а главное - доступным на сегодняшний день является проект по самостоятельному изучению казахского языка в онлайн-формате – Soyle.kz, передает МИА «Казинформ».

Проект реализуется Фондом развития государственного языка при поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от лица всей группы компаний АО «Самрук-Казына».

Soyle.kz – это сайт и мобильное приложение с небольшими уроками по уровням, от простого к сложному, это готовые к использованию языковые конструкции, это словарь, аудио и видеоматериалы. Это множество дополнительной и полезной информации: книги, статьи, караоке, игры, сервисы проверки знаний, специализированные блоги, форумы общения и тд.

«Благодаря soyle.kz я получила целый мир в казахском языке. Это любовь к прекрасной земле казахов. Это глаза, вглядывающихся в твое лицо в поисках следов казахской крови, когда европеец обращается к ним по-казахски. Это ключик-пароль к сердцам этой удивительной, мудрой, толерантной и гостеприимной нации. Это история и культурное наследие казахов. Благодарю всех участников проекта soyle.kz. Это настоящий подарок для народа Казахстана», - делится своими впечатлениями Ольга Карбовская, одна из самых активных подписчиц сайта.

Ольга - удивительный человек, упорству и целеустремленности которого можно позавидовать. Самостоятельно прошла 4 уровня на сайте Soyle.kz, а это почти 40 уроков.

«Сделать изучение государственного языка доступным – главная цель проекта и мы поддерживаем эту идею уже несколько лет. Проект постоянно расширяется, растет его аудитория: сегодня уже более 180 000 пользователей изучают казахский язык вместе с нами, причем не только в Казахстане, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья: это страны СНГ, жители Турции, Канады, Сингапура и Великобритании. Это показывает, что интерес к языку преодолевает любые границы и расстояния», - отмечает руководитель Корпоративной службы-официальный представитель Фонда «Samruk-Kazyna Trust» Мирас Иргебаев.

В помощь изучающим казахский язык, Фонд разработал и реализует ряд уникальных проектов, которые помогут прикоснуться к самобытной культуре казахов, чтобы лучше понять характер и особенности народа.

Одним из таких проектов является «Ұлы дала аңыздары» или «Легенды великой степи» - серия веб-графических романов из двух глав: Семь историй о великой любви и Великие батыры казахской земли. Комиксы на трех языках доступны на сайте Qazcomics.kz, а также в печатном варианте.

Сайт Аbaialemi.kz – первая в интернет-пространстве открытая энциклопедия о творчестве и жизни Абая. На портале собрана и систематизирована информация на казахском, латинском и арабском языках о биографии, трудах Абая, воспоминания его современников, фотогалерея памятных мест. Имеется аудиоформат эпопеи «Абай жолы».

На канале «Soyletube», известный блогер и виртуозный домбрист Акын Акыныч в непринужденной и легкой форме, на собственном примере показывает, что изучение казахского языка процесс несложный и весьма интересный.

Дополнительный инструмент изучения казахского языка Karaoke.soyle.kz. Свободный доступ без регистрации, популярные песни, как классические, так и современные, а главное – наличие текста песен поможет с произношением, ритмом и, конечно, доставит душевное удовольствие.

Для поддержки официально-делового казахского языка Фондом создан специальный проект «Resmihat.kz» - оформление писем, приказов, договоров, деловой переписки и многое другое, необходимое в делопроизводстве любой организации, как государственной структуры, так и в частной сфере.

Специально разработанные для детей сайт «Balasoyle.kz» и литературный портал на казахском языке www.tattialma.kzпомогут начать изучать казахский язык с самых азов и познакомят с детскими произведениями казахстанских авторов.

Для подростков в активе Фонда имеется интеллектуальная-познавательная мобильная игра «Кто умнее?». Отличительная особенность: турнир проходит онлайн и играть можно как в одиночной игре, так и в общем турнире на любом из трех языков (казахский, русский, английский). Призы, однако здесь реальные и вручаются лично организаторами в торжественной обстановке.

Все проекты Фонда развития государственного языка абсолютно бесплатны и доступны всем желающим в любое время. Проекты разработаны и успешно функционируют при активной поддержке Генерального партнера «Samruk-Kazyna Trust» и основного учредителя, Фонда Нурсултана Назарбаева.