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    Современный тепличный комплекс заработал в ЗКО

    20 Ноября 2021, 06:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области заработал тепличный комплекс с годовой мощностью почти 8 тысяч тонн огурцов и томатов. Его производственная система включает в себя все технологии: от оборудования для высадки семян до упаковочных станков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Тепличный комплекс ТОО «World Green Company» в селе Новенькое стал одним из крупнейших в стране, в компании отмечают - продукция будет выдерживать европейские стандарты качества. Проект «под ключ» реализовала голландская компания, ежедневно здесь собирают свыше 10 тонн огурцов и помидоров. Часть продукции экспортируется в Россию, основная часть идёт в Уральск, Актобе, а также в столицу.

    Мурат Ибрагимов, директор тепличного комплекса: «На сегодняшний день у нас посеяно 5 гектаров огурцов и 5,6 га томатов, уже есть продукция. Здесь нет влияния почвы, как говорят сами голландцы, это не теплица, а завод по производству овощей. Несмотря ни на какие климатические условия, на погодные условия, овощи круглый год».

    Одно из преимуществ - энергоэффективная система климат-контроля: меньше риска – больше продукции. Выход производства на полную мощность насытит местный рынок и позволит сдерживать цены на витаминную продукцию, считают власти региона.

    Гали Искалиев, аким Западно-Казахстанской области: «Для данного проекта непосредственно была оказана государственная поддержка в виде льготного кредита. Были возвращены части инвестиционных субсидий до 25%, также субсидируются семена, минеральные удобрения. За счёт местного бюджета подведена инфраструктура. Конечно, мы и другие проекты будем поддерживать, потому что производство конкретного товара есть основа стабильности экономики».

    В тепличном комплексе открыто 150 рабочих мест, для обучения новых кадров приезжали голландские агрономы. В первую очередь были трудоустроены жители ближайших сёл.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Инвестпроекты Западно-Казахстанская область Экономика
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