Современный стадион на побережье Каспия планируют построить в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Стадион на 8 тыс. посадочных мест планируют построить в районе Солдатского пляжа. Об этом сообщили в управлении туризма Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Местные исполнительные органы совместно с инвестором разрабатывают проектно-сметную документацию строительства нового стадиона на берегу Каспийского моря. Стадион, по плану, будет иметь 8 тыс. посадочных мест и отвечать всем нормам и критериям стандартов UEFA 4.

В данный момент известно лишь примерное месторасположение стадиона. Его планируют построить в районе Солдатского пляжа. О стоимости проекта информации не предоставили.

«Новый стадион обеспечит возможность проведения спортивных соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных видов спорта. Современный комплекс будет включать в себя помещения для разминки, современные раздевалки для команд, зал допинг-контроля, спортивные и тренировочные залы, зоны питания и досуга, офисные помещения, зоны для детей различного возраста, поля с легкоатлетической дорожкой, кабинеты неотложной помощи и многое другое. После окончания строительства дети получат возможность заниматься футболом в комфортных условиях, без опасности для здоровья и жизни, а болельщики - наблюдать за матчами любимой команды на новом, удобном стадионе, соответствующим всем современным стандартам качества, - рассказали о проекте в управлении туризма области.

Стадион УЕФА категории 4 - стадион наивысшей категории согласно «Регламенту инфраструктуры стадиона», утвержденному УЕФА в 2010 году. В соответствии с регламентом стадионы 4-й категории имеют право на проведение финальной части чемпионатов мира по футболу, чемпионатов Европы по футболу, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы.