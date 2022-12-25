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    Современный спорткомплекс открылся в одном из сел Атырауской области

    25 Декабря 2022, 19:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В поселке Доссор Макатского района Атырауской области открылся современный спортивный комплекс «Шабыт», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Количество спортивных объектов в Атырауской области растет с каждым днем. Это, безусловно, радует. Сегодня я выражаю особую благодарность тем, кто принимал участие в строительстве такого нужного для района объекта. Надеемся, что таких комплексов будет больше, соответственно пополнятся ряды наших спортсменов. Желаю, чтобы каждый ученик, тренирующийся в спорткомплексе «Шабыт», достиг больших побед и высоких результатов», - сказала на церемонии открытия исполняющая обязанности руководителя областного управления физической культуры и спорта Нуржауган Толеуова.

    Общая площадь здания - 500 квадратных метров. Рассчитан он на 200 человек. В спорткомплексе есть все необходимое оборудование для занятий борьбой, боксом, дзюдо. В каждом кружке будут работать по шесть тренеров.

    «Для ребят этот комплекс - не просто место для занятий спортом, здесь они получают всестороннее развитие и воспитание. Я надеюсь, что каждый ребенок, занимающийся здесь, достигнет больших побед и будет представлять нашу страну на международных соревнованиях»,- говорит президент общественного фонда «Батыр боламын» Арман Уахап.

    Спортивный комплекс в селе Доссор стал 34-ым в области.


    Фото: РСК Атырауской области

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Спорт
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