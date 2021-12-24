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    Современный спорткомплекс открыли в Туркестанской области

    24 Декабря 2021, 16:10

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 400 детей получили возможность бесплатно заниматься спортом. В сельском округе Карашык Сауранского района Туркестанской области открыли многофункциональное спортивное сооружение площадью 1 500 квадратных метров. Комплекс включает в себя поле для мини-футбола, волейбола, баскетбола и тенниса, борцовский ковер, боксерский ринг и беговую двухполосную дорожку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Также молодежь может обучаться таким видам спорта, как вольная борьба, дзюдо, шахматы, тогызкумалак, тяжелая атлетика, легкая атлетика. Для удобства жителей установлены раздевалки и передвижные трибуны болельщиков. Стоимость объекта, построенного предпринимателем Хуршидом Муютовым, составила 230 млн тенге. Открытие комплекса приурочено к 30-летию Независимости РК.

    «Уверен, что из этого спортивного комплекса, построенного в новом районе, в будущем выйдут спортсмены, защищающие честь страны. Мы должны пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи, способствовать эффективному использованию их времени. Мы поддерживаем инициативы по пропаганде здорового образа жизни. В будущем планируем построить несколько спортивных комплексов», - отметил аким Сауранского района Гани Рысбеков.

    На мероприятии были вручены благодарственные письма акима района гражданам, которые внесли свой вклад в процветание района и пропагандируют здоровый образ жизни. После торжественного мероприятия состоялись соревнования по волейболу среди молодежи Сауранского района.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Спорт
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