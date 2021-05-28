Современный сервис-центр для военной техники создан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинской базе хранения и ремонта запущен в эксплуатацию цех по ремонту вооружения и военной техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Это первый в истории Вооруженных сил Казахстана цех, в котором может проводиться ремонт бронетанковой техники и ракетно-артиллерийского вооружения комплексно, включая систему управления огнем, огневые средства, силовую установку, ходовую часть и электроспецоборудование. Для этого имеются три специализированных участка и четыре поста с необходимой аппаратурой и производственными мощностями.

Конструкторское проектирование и создание цеха выполнены по инициативе и при непосредственном участии управления начальника тыла и вооружения ВС РК под руководством полковника Асылбека Сатвалдинова.

Площадь объекта составляет более 900 кв. м. Он оснащен современным диагностическим, подъемным, сварочным, монтажным оборудованием из России, Германии и Китая.

Ремонт выполняется высококвалифицированными штатными специалистами Вооруженных сил – военнослужащими и гражданским персоналом, имеющими большой опыт работы как в воинских частях, так и на военных заводах.

«Проведение ремонта силами штатных воинских подразделений позволит прежде всего обеспечить высокую боевую готовность. Техника будет возвращаться в строй оперативно, в кратчайшие сроки. К примеру, танк в зависимости от сложности работ наши специалисты смогут «поставить на ход» за 10-15 суток. Кроме того, это сэкономит значительные бюджетные средства. А с принятием изменений в законодательство Министерство обороны сможет самостоятельно закупать запчасти и комплектующие. Это повысит оперативность нашей работы, и цех будет постоянно задействован на полную мощность», – пояснил начальник тыла и вооружения полковник Асылбек Сатвалдинов.

В ходе посещения цеха министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что необходимо проработать вопрос создания таких сервис-центров и в других регионах. Это обеспечит поддержание необходимого уровня боевой готовности военной техники, снизит время и расходы на транспортировку вооружения к местам проведения ремонта.

Также руководитель оборонного ведомства отметил большую работу, проведенную за последний год управлением начальника тыла и вооружения. В частности, решен вопрос с повышением стоимости продовольственного пайка для военнослужащих. Идет работа над совершенствованием военной формы. Впервые за долгие годы проведена полная инвентаризация военного имущества. Неиспользуемое военное имущество передается в уполномоченный орган для последующей реализации и направления вырученных средств в бюджет страны.

Министр обороны выразил благодарность всем, задействованным в этих мероприятиях, и лично начальнику тыла и вооружения.