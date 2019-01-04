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Современный реабилитационный центр для особенных детей открыли в Аксу

4 Января 2019 15:11 98
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Современный реабилитационный центр для особенных детей открыли в Аксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Реабилитационный центр с новейшими аппаратами и иппотерапией для особенных детей открылся в городе Аксу Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

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В медучреждении смогут получать лечение 38 детей с ограниченными возможностями в возрасте от 1,5 до 18 лет, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата и психоневрологические патологии.

Как сообщили в пресс-службе акима Аксу, новый реабилитационный центр открыт в рамках государственно-частного партнёрства между управлением координации занятости и социальных программ Павлодарской области и ТОО «Фирма «Ортопрот».

Поздравляя родителей особенных детей с открытием центра, аким города Аксу Балбагай Ибраев отметил, что создание такого медучреждения - событие долгожданное, и теперь процесс реабилитации этих ребят будет эффективным и комфортным.

«Центр стал воплощением мечты, надеждой для родителей, - сказал аким города. - И это очень важно для всех нас. Символично и то, что открыт новый год таким замечательным мероприятием».

По словам директора ТОО «Фирма «Ортопрот» Айгуль Хамиевой, детям предоставят комплексную медико-психолого-педагогическую помощь. Здесь будут работать врачи - невропатолог, педиатр, ортопед-травматолог, физиотерапевт, врач лечебно-физкультурного комплекса, а также логопед, дефектолог, психолог. При необходимости для консультации планируется привлекать специалистов из других регионов и ближнего зарубежья.

Реабилитационный центр будет работать пять дней в неделю с 7:00 до 19:00 часов. Для ребят, проживающих в черте города, организована развозка. Для детей из сел предусмотрен подвоз из населённого пункта и обратно с проживанием в течение 5 дней.

Как рассказала Айгуль Хамиева, в реабилитационном центре установлено уникальное медицинское оборудование - костюмы, тренажёры и приспособления ведущих отечественных и мировых производителей для восстановления навыков ходьбы и подвижности позвоночника и суставов при ДЦП и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. А также предусмотрены ежедневные индивидуальные занятия ЛФК, физиотерапия, светолечение, водный массаж, занятия с логопедом и дефектологом. Планируется использовать иппотерапию - занятия с лошадьми.

Для каждого ребёнка будет разработан индивидуальный маршрут реабилитации с учётом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации. 

 

 

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Ключевые слова: Павлодарская область, Здравоохранение,
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