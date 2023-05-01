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    Современный медицинский центр открыли в Целиноградском районе Акмолинской области

    1 Мая 2023, 12:10

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Целиноградском районе Акмолинской области до 2025 года в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» планируется построить 16 медицинских учреждений. А в преддверии Дня единства народа Казахстан в селе Кызылжар состоялось открытие нового современного медицинского центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В селе есть свой ФАП, но теперь сельчане смогут получать медуслуги в новом медицинском центре.

    «Здравоохранение в нашей стране имеет приоритетное направление, ведь здоровье людей - первостепенная, главная задача власти всех уровней. И сегодняшнее открытие медцентра яркое тому доказательство», - отметил аким района Бахидбек Оспанбеков.


    По данным пресс-службы областного акимата, медицинский центр оснащен современным медицинским оборудованием для диагностики и лечения пациентов. В центре имеется фильтр-кабинет для приема пациентов с острыми инфекционными заболеваниями. Кабинет врача общей практики предусмотрен для приема детского и взрослого населения.


    Открыт также процедурный кабинет «КДЛ ОЛИМП», куда можно будет обратиться и пройти лабораторную диагностику. Для жителей предусмотрена сельская скидка 10%, которая суммируется со всеми имеющимися скидками для льготной категории граждан.

    В кабинете рентген-обследований установлено современное оборудование для флюорографических и рентгенологических исследований.


    На втором этаже расположены кабинеты узких специалистов, два кабинета дневного стационара на 8 коек и два кабинета для получения физиопроцедур, оснащенные соответствующими аппаратами.

    Также в центре работает аптечный пункт, в котором лекарства отпускаются со всеми действующими скидками для льготников, а каждую пятницу - скидка 7% для всех граждан.

    В текущем году в селе Коянды Целиноградского районе завершается строительство Центра первичной медико-санитарной помощи. До 2025 года в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» планируется построить еще 16 медицинских учреждений.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Здравоохранение
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