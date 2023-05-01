Современный медицинский центр открыли в Целиноградском районе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Целиноградском районе Акмолинской области до 2025 года в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» планируется построить 16 медицинских учреждений. А в преддверии Дня единства народа Казахстан в селе Кызылжар состоялось открытие нового современного медицинского центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В селе есть свой ФАП, но теперь сельчане смогут получать медуслуги в новом медицинском центре.

«Здравоохранение в нашей стране имеет приоритетное направление, ведь здоровье людей - первостепенная, главная задача власти всех уровней. И сегодняшнее открытие медцентра яркое тому доказательство», - отметил аким района Бахидбек Оспанбеков.

По данным пресс-службы областного акимата, медицинский центр оснащен современным медицинским оборудованием для диагностики и лечения пациентов. В центре имеется фильтр-кабинет для приема пациентов с острыми инфекционными заболеваниями. Кабинет врача общей практики предусмотрен для приема детского и взрослого населения.

Открыт также процедурный кабинет «КДЛ ОЛИМП», куда можно будет обратиться и пройти лабораторную диагностику. Для жителей предусмотрена сельская скидка 10%, которая суммируется со всеми имеющимися скидками для льготной категории граждан.

В кабинете рентген-обследований установлено современное оборудование для флюорографических и рентгенологических исследований.

На втором этаже расположены кабинеты узких специалистов, два кабинета дневного стационара на 8 коек и два кабинета для получения физиопроцедур, оснащенные соответствующими аппаратами.

Также в центре работает аптечный пункт, в котором лекарства отпускаются со всеми действующими скидками для льготников, а каждую пятницу - скидка 7% для всех граждан.

В текущем году в селе Коянды Целиноградского районе завершается строительство Центра первичной медико-санитарной помощи. До 2025 года в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» планируется построить еще 16 медицинских учреждений.



