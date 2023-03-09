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    Современный кампус Freedom House появится в Щучинске

    9 Марта 2023, 19:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Церемония закладки фундамента нового кампуса состоялась на территории школы IQanat в Щучинске. Новый кампус получит название Freedom House, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект реализует группа компаний Freedom. Современный комплекс будет расположен вдоль побережья озера Щучье. Согласно плану строительства, в новом кампусе будет амфитеатр на 420 посадочных мест, планетарий, оснащенный инновационным оборудованием, современный кабинет для изучения естественно-научных дисциплин, библиотека с фондом на 7 тысяч книг и открытая терраса. По итогам строительства планируется, что мощность школы для одарённых детей увеличится на 120 ученических мест.

    Стоит отметить, что IQanat High School of Burabay – частная школа-пансионат с упором на подготовку к экзаменам, ведение здорового образа жизни и развитие творческого потенциала сельских старшеклассников. Школа оборудована новейшей техникой, включает в себя современные классы и лаборатории, спортивные центры, библиотеки, музыкальные клубы и расположена в уникальном лесном массиве на территории озера.

    Школа IQanat является единственным кейсом, когда ученики из казахстанских сел поступают на гранты в рейтинговые вузы Казахстана и зарубежья.

    В торжественном мероприятии, прошедшем в Щучинске, приняли участие заместитель акима Акмолинской области Малгаждар Таткеев, инициатор и попечитель проекта IQanat Айдын Рахимбаев, попечитель IQanat, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, а также выпускники и ученики школы.



    Тимур Турлов с 2019 года является попечителем проекта IQanat. Вместе с тем, он поддерживает одаренных детей из отдаленных районов Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской, а ныне и Жетысуской областей, проводит мотивационные встречи и тем самым стремится внести посильный вклад в повышение уровня образования подрастающего поколения.

    «Качественное образование сегодня – это залог успешного будущего завтра. В этом плане школа IQanat является одной из самых передовых в Казахстане. Здесь созданы все условия для получения знаний, навыков и развития талантов учеников. Но самое главное – школа дает равную возможность детям со всех уголков нашей страны. На сегодняшний день более 80% школьников из сельской местности обучаются в IQanat на безвозмездной основе, а выпускники становятся обладателями грантов крупных отечественных и зарубежных вузов. Благодаря тому, что Freedom House увеличит мощность еще на 120 мест, мы сможем взрастить больше молодых умов, которые станут интеллектуальной, бизнес- или политической элитой страны», – заявил в ходе церемонии главный исполнительный директор Freedom Holding Corp.

    В свою очередь, инициатор проекта Айдын Рахимбаев отметил, что главной идеей нового кампуса является преемственность поколений.

    «IQanat объединяет всех неравнодушных казахстанских предпринимателей в решении проблем сельского образования и взращивает новую проактивную и энергичную молодежь с периферии, которая также в будущем понесет эту миссию», - считает А. Рахимбаев.

    Отметим, что завершить строительство нового кампуса Freedom House и его ввод в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2023 года.

    Freedom Finance – системообразующая инвестиционная компания международного уровня, представленная в 13 странах. Компания входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp. На рынке существует с 2008 года. Акции Freedom Holding Corp. размещены на Nasdaq Capital Market под тикером FRHC. Деятельность холдинга регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Акмолинская область Образование
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