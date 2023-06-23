Современный ФОК открыли в отдаленном селе в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Современный физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в селе Бегимбет Шалкарского района Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Ералы Тугжанов поздравил сельчан с открытием нового объекта и отметил, что занятия физической культурой и спортом должны стать неотъемлемой частью досуга молодежи.

«Развитие спорта в области является одним из приоритетных направлений. Работа по расширению сети спортобъектов, поддержке спортсменов будет продолжена», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Строительство здания ФОКа было начато в июне прошлого года. Он оснащен залами волейбола, баскетбола, борьбы. Посещать его могут около 500 детей.

В целом в ходе рабочей поездки в Шалкарский район аким области ознакомился с деятельностью и строительством ряда социальных объектов.

В городе Шалкаре аким области посетил специализированную детско-юношескую спортивную школу №1 имени В.Н. Цехановича. В ДЮСШ воспитали не одно поколение известных спортсменов, в числе которых Есенкелды Батыргарин, Мейрамбек Айнагулов, Нурбол Калжанов. В настоящее время в спортивном учреждении тренируются более 800 детей по трем видам спорта: греко-римская борьба, бокс, дзюдо.

Спортсмены рассказали о своих достижениях и обратились к акиму области с просьбой о строительстве пристройки к зданию. В этой связи Ералы Тугжанов поручил руководству района разработать ПСД.

«Для достижения высот необходима ежедневная кропотливая работа над собой, нужны внутренний стержень и сила духа. Все это я вижу в вас! Вы — будущие чемпионы Казахстана, наша задача — создавать для вас все условия и оказывать всестороннюю поддержку», — отметил аким области.

После был проинспектирован ход строительства 3-х двухэтажных 8-квартирных домов. Работы были начаты в мае текущего года и ведутся согласно графику. Подрядная компания «Қолғанат Құрылыс» планирует вручить ключи новоселам уде до конца текущего года. Всего сегодня в очереди на жилье в Шалкарском районе состоят около 600 человек.

В районном центре активно продолжается и строительство первого физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым бассейном. Спортивный объект примет посетителей в сентябре текущего года.

Ералы Тугжанов поручил обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию всех строящихся объектов.