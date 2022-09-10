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    Современный цифровой офис по обслуживанию населения открыли в Караганде

    10 Сентября 2022, 14:04

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде открыли модернизированный ЦОН и автоЦОН, построенный по концепции Кайдзен. Это практика, нацеленная на постоянное совершенствование производственных процессов. Новый фронт-офис презентовали министру цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для удобства граждан в данных ЦОНах организованы площадки самообслуживания, так называемые Connection Point. Посетители, не дожидаясь вызова оператора, могут самостоятельно получать электронные услуги. Для этого здесь установлены смартфоны, есть Wi-Fi, принтеры. На электронных участках также работают консультанты.

    «ЦОН прошел основательную модернизацию в первую очередь для удобства граждан. Фронт-офис оснащен всем необходимым оборудованием и цифровыми системами для получения качественных государственных услуг в самые кратчайшие сроки», - отметил Багдат Мусин.

    В ЦОНах есть несколько зон, где оказываются традиционные услуги операционного зала, зона социальных услуг – все, что касается вопросов пенсии и государственных пособий, экспресс-зона, где жители города могут получить услугу за 5 минут, а также зона выдачи документов.

    К слову, ожидаемая посещаемость нового фронт-офиса – около 600 человек в день. По предварительным прогнозам, сектор самообслуживания будут посещать не менее 350 человек.

    «Перед нами стоит большая задача по модернизации фронт-офисов Госкорпорации. Мы стремимся быть ближе к народу, принимаем мероприятия по улучшению и упрощению получения государственных услуг гражданами. Важным шагом к развитию будет применение концепции Kaizen, которую мы планируем внедрять и в другие ЦОНы страны», - отметил председатель правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин.

    Стоит отметить, что в Казахстане всего семь подобных фронт-офисов. Их основная цель – создать в ЦОНах условия для самообслуживания и повышения цифровой грамотности граждан. В цифровом формате казахстанцам доступны 1260 госуслуг, или 92 %.

    Новый цифровой фронт-офис находится по адресу: 134-й учетный квартал, строение 709. Здесь созданы все условия для качественного оказания госуслуг, в том числе и для людей с ограниченными возможностями, также установлена для них специальная кнопка вызова и работает отдельное окно. Для посетителей с детьми есть комната матери и ребенка и игровая.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Цифровой Казахстан Общество ЦОН Караганда
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