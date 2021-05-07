Современные супергерои: как ценой собственной жизни военнослужащие спасают людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Особую миссию – защиту и обеспечение безопасности населения, охраны общественного порядка выполняют военнослужащие. Новостные ленты порой пестрят об их совершенных подвигах. Своим поступком они мотивируют молодых парней оказывать руку помощи тем, кто в них нуждается. В День защитника Отечества МИА «Казинформ» вспоминает подвиги казахстанцев, заслуживающих особого внимания.

Подвигом подполковника Азамата Жумадилова гордятся его сослуживцы и родные. В тот вечер он предстал в образе настоящего супергероя, вытащив из огня троих детей и их маму.

В одном из дворов военнослужащий заметил клубы черного дыма: увидел полыхающий дом. Сразу бросился к месту пожара. Здание было огорожено двухметровым забором, а сверху – колючая проволока. Пришлось ломать засов на воротах. Ничего не побоявшись, Азамат забежал внутрь горящего здания, откуда доносились крики о помощи. Сначала он вытащил плачущего ребенка и газовый баллон, стоявший на веранде. Затем помог выбраться из огня двум подросткам и их маме. Спустя несколько секунд обгоревшая кровля рухнула. Азамат, убедившись, что людей в доме больше нет, вызвал скорую помощь, пожарных, а потом доложил о происшествии своему командиру. Указом Президента Республики Казахстан ему было присвоено звание «Халық қаһарманы», военнослужащего также наградили орденом «Отан».

Ефрейтор Куандык Канатов за время службы тоже зарекомендовал себя как добросовестный, дисциплинированный, ответственный военнослужащий. Три года назад он спас жизнь 15 человек, рискуя собственным здоровьем.

Около 1 часа ночи супруга Куандыка, уложив ребенка спать, заметила дома дым. Захватив с собой противогаз, включив свет мобильного телефона, военнослужащий вышел в коридор. Сначала осмотрел место пожара, потом вывел семью и других оставшихся в доме жителей. К некоторым приходилось стучаться в двери и будить. В такой ситуации он не оставил никого в беде. Куандык Канатов в ту ночь спас 15 человек. Даже по прибытию пожарных он помогал им бороться с огнем.

А для военнослужащего Алишера Табылдиева вечерняя прогулка с семьей превратилась в особую операцию по спасению человека. В тот вечер действительно ничего не предвещало беды. Внезапно откуда-то раздался крик о помощи. Осмотревшись по сторонам, Алишер заметил, что звуки доносились из реки Ульба. Двухлетний мальчик упал в воду с 10 метровой высоты. Майор Табылдиев, не теряя ни минуты, кинулся в воду и спас тонувшего двухлетнего мальчика.

За героические действия, гражданскую сознательность и мужество аким города Усть-Каменогорска поощрил его ценным подарком и направил благодарственное письмо в адрес командира части. Указом Президента Республики Казахстан за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укрепления обороноспособности и безопасности страны Алишер Табылдиев был награжден медалью «Ел қорғаны» І степени.

Среди отважных военнослужащих есть и те, кто только начал обучаться азам военного дела. Бакытжан Баратов учится на 4 курсе Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова по специальности «Социальная и Идеологическая работа в воинском коллективе». Его обучение в военном институте совпало с тяжелым периодом для страны – введение Чрезвычайного положения. Год назад в обеспечение общественного правопорядка привлекались все, кто хотел хоть как-то оказать помощь родине. В целях обеспечения общественного порядка в 20-ти городах совместно с сотрудниками МВД патрулирование осуществляли военнослужащие. Не остался в стороне и Бакытжан Баратов. В ходе несения службы на блокпосту вблизи города Алматы курсанты Бакытжан Баратов и Алишер Бекзатов задержали нарушителей, которые пытались обойти блокпост и незаконно пройти на другую сторону. Во время задержания оказали вооруженное сопротивление, у нарушителей были ножи. Но это не помешало молодым военным выполнить гражданский долг. Оба курсанта награждены медалью «Ел қорғаны» II степени.

Еще одним героическим поступком запомнился военнослужащий Галымжан Алеуханов. Возвращаясь домой, он увидел пламя, вырывающееся из окон жилого здания. Не теряя времени, Галымжан бросился к пожарной лестнице, взобрался по ней на крышу, оторвал черепицу и через мансардное помещение проник в подъезд. К счастью, дверь квартиры была не заперта, и военнослужащий без труда проник в дом. Галымжан начал кричать, звать в надежде, что кто-то откликнется, но в ответ не было ни звука. Тогда он начал осматривать помещение и в спальне обнаружил двух детей 4-5 лет. Малыши лежали в бессознательном состоянии, уже надышавшись угарным дымом. Галымжан на руках вынес детей на улицу и передал пострадавших врачам скорой помощи.

Аким города Алматы наградил Галымжана Алиуханова за проявленное мужество похвальной грамотой. Указом Президента Республики Казахстан ему вручили медаль «Ерлігі үшін».

Военнослужащие скромно рассказывают о своих совершенных подвигах. Однако мы знаем, что за этой скромностью скрывается огромная любовь к Родине, профессии. Служба в Вооруженных силах стала не просто работой, а уже превратилась в образ жизни.