Современные придорожные комплексы появляются на дорогах Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане открываются придорожные сервисы мирового класса вдоль автомобильных дорог республиканского значения. Первый такой объект уже появился в Алматинской области. Всего таких по стране к 2025 году будет 35. В чем особенность такого проекта, в материале корреспондента МИА «Казинформ».

По данным АО «НК «КазАвтоЖол», в настоящее время в Алматинской области имеются 264 объекта придорожного сервиса, из них 193 соответствуют требованиям стандарта (73%). В 2021 году в области было построено четыре новых объекта:

- на автодороге «Алматы-Шелек-Хоргос» км 125 с двух сторон - 2 объекта категории D (АЗС с благоустроенными туалетами);

- на автодороге «Алматы-Кокпек-Чунджа-Коктал-Хоргос» км 131 справа и на 165 км слева - два объекта категории С (кафе с благоустроенными туалетами);

Кроме того, на 20 км автодороги «Алматы - Усть-Каменогорск» в начале года открылся современный автозаправочный комплекс - это многофункциональная зона с площадками для питания, торговлей и сервисным обслуживанием.

Руководитель проекта по строительству объектов дорожного сервиса ТОО «Petroleum development company» Даулет Сиранов заявил, что такие объекты необходимы для комфортного путешествия автотуристов, работы дальнобойщиков, и для развития прилегающих территорий.

«Учитывая необходимость таких объектов придорожного сервиса, мы построили такой объект, в котором водители могут не только заправить свои машины, но и покушать в ресторане быстрого питания, также здесь есть мини-маркет, бесплатная душевая, комфортабельные туалеты, помещение намазханы, большая парковка для легковых и грузовых автомобилей. Имеется также оборудование для зарядки электромобилей», - рассказывает Даулет Сиранов.

Он отметил, что ТОО совместно с АО «НК «КазАвтоЖол» подписали меморандум о строительстве 35 таких объектов вдоль трасс республиканского и областного значения.

«35 таких заправок мы будем строить по всему Казахстану. В дальнейшем может быть еще больше. Сейчас ведутся работы по объектам, которые расположены в Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Алматинской областях. Программа рассчитана на 3-4 года. Это у нас первый объект такого плана, второй появится по трассе «Алматы - Бишкек», не доезжая города Каскелен, а далее вокруг столицы - в сторону Караганды и Щучинска. Также мы получили соглашение о том, что будем строить в Алакольском районе, не доезжая города Ушарал», - добавил спикер.

На строительство одной такой современной автозаправки было потрачено около 1,5 млрд тенге. Это полностью частные инвестиции. Объект полностью прошел госэкспертизу.

Между тем, в АО «НК «КазАвтоЖол» заявили, что распоряжением акима Алматинской области от 15 марта 2017 года создана рабочая группа по развитию объектов дорожного сервиса на автодорогах международного и республиканского значения. После изучения существующих и новых точек, разработан региональный План мероприятий по развитию объектов дорожного сервиса.

В рамках реконструкции участка «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» (Алматинская область км 287-615) планируется строительство 19 площадок отдыха, из них на 12 площадках с благоустроенными туалетами (км 323 слева и справа, км 386 справа, км 387 слева, км 410 слева, км 472 слева и справа, км 507 справа, км 527 справа, км 528 слева, км 585 справа и км 586 слева) согласованные с акиматом Алматинской области.

«Для предоставления площадок отдыха под установку некапитальных модульных зданий на платных участках автомобильных дорог разработаны и подписаны договора ответхранения по установке 15 модульных павильонов. Вместе с тем, Алматинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» в текущем году планирует обустройство 17 площадок отдыха на автодорогах республиканского значения области путем бурения скважин, устройства наружного освещения и септиков для туалетов. Проводятся совещания по принципу «круглого стола» с заинтересованными предпринимателями, а также осмотры совместно с сотрудниками транспортной прокуратуры Алматинской области по приведению объектов придорожного сервиса требованиям Национального стандарта. Филиалом на постоянной основе проводится работа по развитию придорожного сервиса», - подчеркнули в Нацкомании.