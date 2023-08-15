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    Современные предметные кабинеты должны появиться во всех школах - Алихан Смаилов

    15 Августа 2023, 17:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил акиматам регионов обеспечить комплексную модернизацию в школах, чтобы во всех организациях образования появились современные предметные кабинеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть вопросы и по модернизации школ. Считается, что ее прошли 948 школ, но только 290 школ оборудованы современными кабинетами робототехники, химии, биологии, физики, но этого мало», - сказал на заседании Правительства Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина поручил акиматам регионов совместно с Министерством просвещения обеспечить комплексную модернизацию, чтобы во всех школах появились современные предметные кабинеты.

    Алихан Смаилов добавил, что в этой работе не может быть формального подхода для отчета.

    Ранее Премьер-Министр раскритиковал готовность школ к учебному году.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Премьер-министр РК Образование Алихан Смаилов школа
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