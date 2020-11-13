Современные подходы к лечению бесплодия обсуждают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартовал XII Международный конгресс Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ) «Современные подходы к лечению бесплодия. Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ): Настоящее и будущее», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум проходит в онлайн режиме и посвящен 25-летию ВРТ в Казахстане и 90-летию Казахского национального медицинского университета им. С.Д..Асфендиярова.

На официальном открытии форума выступила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

«Бесплодный брак остается важной медико-социальной проблемой. Наше государство уделяет большое внимание решению социальных проблем. Развитие современных методов диагностики позволяет сегодня достаточно точно установить основные причины бесплодия и определить методы его лечения», - сказала вице-министр.

Она отметила, что Министерство здравоохранения ежегодно выделяет средства для проведения программ ЭКО, нуждающимся супружеским парам. С 2010 года в рамках ГОБМП было профинансировано более 9 тысяч программ ВРТ. В результате родилось более 3000 детей. Только в этом году были оплачены 1200 программ.

«Также в этом году в сентябре Глава государства в своем Послании народу Казахстана одним из предметом беспокойства назвал семейно-демографическую ситуацию. Он поручил нам и Правительству рассмотреть и разработать специальную программу «Ансаған сәби» и увеличить квоту в семь раз. В рамках поставленных задач мы со всеми поставщиками услуг ЭКО республики на уровне Министерства здравоохранения обсудили, как мы будем дальше сотрудничать. Пересмотрели показания проведения ЭКО, актуализировали нормативно-правовые акты. Были организованы рабочие группы из ведущих специалистов страны», - добавила Ажар Гиният.

По ее словам, на сегодня более 9 тысяч пациентов состоят на диспансерном учете в Казахстане. По данным информационной системы, более 6 тысяч человек нуждаются ЭКО в рамках бесплатной программы.

«Специальной комиссией, созданной на уровне местных исполнительных органов, будут отбираться пациенты для процедуры ЭКО с учетом ограничения показания и противопоказания использования ВРТ. В рамках президентской программы уже на следующий год предусмотрено финансирование. Это в принципе почти в полной мере покроет востребованность. В дальнейшем мы уже посмотрим и по потребности регионов будем продолжать программу», - заявила вице-министр.

Организатор мероприятия - президент конгресса, президент КАРМ, академик НАН РК, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Локшин поблагодарил всех участников форума за активность и наградил специалистов в области репродуктивных технологий.

В работе конференции участвуют руководители ведущих научных и клинических центров страны, ведущие специалисты в области репродуктивных технологий Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Индии, Кыргызстана, Казахстана, России, США, Узбекистана, Украины, Таджикистана, Туркмении, Чехии, Японии, врачи акушеры-гинекологи, представители центров ЭКО, андрологи, эндокринологи, занимающиеся лечением бесплодия, эмбриологи, генетики и молекулярные биологи.

Всего зарегистрировано около 1000 специалистов из 8 стран мира. Конгресс будет проходить в формате онлайн на сайте karm.kz три дня.

В рамках конференции будут проведены секции по наиболее актуальным проблемам эмбриологии в ВРТ, акушерства и гинекологии с участием специалистов из Индии, Израиля, Испании, Италии, Германии, России, Украины, Японии и Казахстана.

Важное внимание будет уделено вопросам профилактики заболеваний, приводящих к развитию бесплодия, роли ПМСП в диагностике и лечении бесплодного брака.

В центре внимания будут вопросы взаимодействия центров ВРТ с клиниками и врачами общей практики, урологами-андрологами, генетиками, поскольку это имеет определяющее значение для организации комплексной работы по ранней диагностике и оптимальному лечению супружеских пар с бесплодием.

Особое внимание планируется обратить на вопросы распределения программ в рамках ГОБМП, с учетом социальной справедливости и поддержки социально-уязвимых слоев населения.

Организатором конференции выступает Казахстанская ассоциация репродуктивной медицины при поддержке Министерства здравоохранения РК.

Казахстанская ассоциация репродуктивной медицины (КАРМ) была создана 2 октября 2008 года по аналогии с существующими ассоциациями в странах СНГ и Европе (президент КАРМ, член-корр., проф. В.Н. Локшин). Она объединяет специалистов акушеров-гинекологов, андрологов, эмбриологов, генетиков, психологов, занимающихся лечением бесплодного брака. КАРМ является ассоциированным членом Европейского консорциума репродукции человека.

C 2009 года ассоциация издает научно-практический ежеквартальный журнал «Репродуктивная медицина».

По данным организаторов, развитие современных методов диагностики позволяет достаточно точно установить основные причины бесплодия и определить методы его лечения. Почти в 40% случаев бесплодие обусловлено патологией репродуктивной системы мужчины. В 30% случаев имеет место комбинированное бесплодие (мужское и женское).

В Казахстане эра ВРТ наступила в 1995 году, когда в Алматинском городском центре репродукции человека открылась первая лаборатория экстракорпорального оплодотворения и через год родился первый ребенок, зачатый in vitro (Т.М. Джусубалиева, С.Б. Байкошкарова, Т.П. Копылова.

Сегодня в Казахстане работают 26 центров ЭКО, в том числе 21 - частный. К настоящему времени в Казахстане родилось более 22500 детей «из пробирки». В 2019 г. выполнено около 11000 программ ВРТ, в том числе 900 в рамках ГОБМП.



