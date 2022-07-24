Современные опорные пункты полиции строят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылский участковый полицейский станет ближе к жителям вверенной ему территории. Строительство опорных пунктов полиции, совмещенных с жилым домом для участкового полицейского, продолжается в жамбылском регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый в Жамбылской области опорный пункт полиции, совмещенный с жилым домом для участкового полицейского, появился в 2020 году в Бурылском сельском округе Байзакского района. Местные исполнительные органы помогли построить здание, в котором, помимо опорного пункта, предусмотрены условия проживания самого участкового и его семьи. Дом оснастили мебелью, техникой, средствами связи и системой видеонаблюдения, что означает контроль за процессом общения с гражданами и исключает коррупционные риски.

Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Нуржан Рахметуллаев, проведение системной работы по профилактике правонарушений находится в зоне внимания руководства департамента. Улучшение условий несения службы и повышение эффективности деятельности работы участковых инспекторов стоят на особом контроле МВД РК.

«Строительство участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем участковых инспекторов, необходимо для улучшения качества работы полицейских. В прошлом 2021 году при поддержке местных исполнительных органов ввели в эксплуатацию пять таких пунктов в Байзакском районе и четыре модульных пункта полиции в городе Таразе. В этом году планируется построить пять участковых пунктов полиции в Жамбылском и Байзакском районах, в городе Таразе», - пояснил полковник полиции Нуржан Рахметуллаев.

По словам спикера, руководство области поручило каждый год строить подобные опорные пункты поэтапно во всех районах. Работа участкового будет более эффективной, и доверие к полиции со стороны населения будет больше.

Как отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в обязанности участкового полицейского входит охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности на закрепленном участке, а также оказание иной помощи населению в случае обращения или жалобы.

В Жамбылской области работают около 360 участковых инспекторов полиции, которые стоят на защите прав граждан, охраняют их покой и защищают от противоправных посягательств. Среди них есть и те, кто ценой собственной жизни неоднократно спасал людей, оказывал значимую помощь в борьбе с преступностью и раскрытии уголовных преступлений.