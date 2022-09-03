Современные модели развития намерены применить для обустройства городов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обустройство жилых домов в Казахстане планируется реализовать в рамках стандарта комплексного развития территорий. Стандарты вступили в силу 1 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложил о мерах по переформатированию деятельности ОСИ.
«В рамках депутатской инициативы в Мажилисе находится законопроект, в котором предусмотрены следующие нормы:
· усиление роли Советов дома при принятии решений по управлению и содержанию объекта кондоминиума;
· определение компетенции МИО об инициировании регистрации объекта кондоминиума;
· внедрение новых подходов по сбору и обработке данных в сфере ЖКХ.
Соответствующий проект заключения Правительства находится на согласовании в Администрации Президента», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.
Обустройство жилых домов и развитие инфраструктуры городов планируется реализовать в рамках стандарта комплексного развития территорий.
«Использование стандарта позволит решить задачи по повышению качества городской среды; переходу казахстанских городов к современным моделям развития; формированию облика города (реновация, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт существующих зданий и сооружений и инженерно-транспортных коммуникаций); сохранению его исторической застройки при экономически выгодном использовании в современной жизни», - сказал министр.
Он уточнил, что стандарты утверждены и вступили в силу с 1 сентября текущего года.
«Местным исполнительным органам необходимо утвердить архитектурный дизайн в разрезе районов и улиц; на основании действующей градостроительной документации разработать и утвердить комплексный дизайн современного облика городов с применением малых архитектурных форм и благоустройства; утвердить поэтапный план реализации комплексного дизайна», - подытожил глава МИИР РК.
Ранее сообщалось, что в рамках исполнения поручений Главы государства Министерство индустрии и инфраструктурного развития проработало механизмы по их реализации. Глава ведомства Каирбек Ускенбаев сообщил, что создана рабочая группа.