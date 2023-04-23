Современной техникой пополнился арсенал пожарных Каркаралинского гарнизона

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - Машины с автоцистернами нового поколения на базе КамАЗа и передвижные пожарные модули «Ермак» получили бойцы подразделений Каркаралинского гарнизона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Техника передана в распоряжение пожарной части № 16 города Каркаралинска и пожарного поста № 27 села Егиндыбулак. Пожарные автоцистерны вмещают до 5 тонн воды и 300 литров пены. Они маневренные и скоростные.

«Главная задача нашей службы – защита населения, объектов и имущества от пожаров, своевременное оказание помощи при чрезвычайных ситуациях. Поэтому нам необходима высокопроходимая техника, современные пожарные автоцистерны. Одну из новых автоцистерн мы получили в прошлом году. Они более комфортабельные, и их не нужно заправлять водой так часто, как старые. Автоцистерны, которые у нас имеются, уже служат около 30–40 лет. Они, конечно же, уступают по характеристикам новым. Взять хотя бы вместимость – в них помещается только две с половиной тонны воды», – говорит начальник ОЧС Каркаралинского района Руслан Ешмаганбетов.

Новые автоцистерны позволят бойцам противопожарной службы своевременно добираться до мест возгораний. Передвижные пожарные модули «Ермак» также служат хорошим подспорьем в тушении степных пожаров в сельской местности.

Всего на вооружении Каркаралинского гарнизона с учетом новой техники 9 пожарных машин.

Фото ДЧС Карагандинской области



