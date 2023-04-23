Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Современной техникой пополнился арсенал пожарных Каркаралинского гарнизона

    23 Апреля 2023, 04:21

    КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - Машины с автоцистернами нового поколения на базе КамАЗа и передвижные пожарные модули «Ермак» получили бойцы подразделений Каркаралинского гарнизона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Техника передана в распоряжение пожарной части № 16 города Каркаралинска и пожарного поста № 27 села Егиндыбулак. Пожарные автоцистерны вмещают до 5 тонн воды и 300 литров пены. Они маневренные и скоростные.

    «Главная задача нашей службы – защита населения, объектов и имущества от пожаров, своевременное оказание помощи при чрезвычайных ситуациях. Поэтому нам необходима высокопроходимая техника, современные пожарные автоцистерны. Одну из новых автоцистерн мы получили в прошлом году. Они более комфортабельные, и их не нужно заправлять водой так часто, как старые. Автоцистерны, которые у нас имеются, уже служат около 30–40 лет. Они, конечно же, уступают по характеристикам новым. Взять хотя бы вместимость – в них помещается только две с половиной тонны воды», – говорит начальник ОЧС Каркаралинского района Руслан Ешмаганбетов.

    Новые автоцистерны позволят бойцам противопожарной службы своевременно добираться до мест возгораний. Передвижные пожарные модули «Ермак» также служат хорошим подспорьем в тушении степных пожаров в сельской местности.

    Всего на вооружении Каркаралинского гарнизона с учетом новой техники 9 пожарных машин.

    Фото ДЧС Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область МЧС ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дневной стационар и перевязочный кабинет открыли в поселке Карагандинской области
    Константин Ильницкий возглавил управление информатизации Карагандинской области
    Тело юриста «АрселорМиттал Темиртау» обнаружили в сгоревшей квартире
    Число детских травм растет в Карагандинской области
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров