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    Современное пятиборье на ОИ: казахстанка заняла 8-е место в фехтовании

    5 Августа 2021, 14:00

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали соревнования по современному пятиборью. Сегодня, 5 августа, участницы турнира провели поединки по фехтованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    По итогам отборочного раунда казахстанская спортсменка Елена Потапенко заняла 8 место из 36. Потапенко одержала 20 побед, в 15 поединках уступила, а еще две схватки смогла свести вничью.

    По итогам выступлений в фехтовании Потапенко набрала 220 баллов

    Завтра, 6 августа, в рамках соревнований, пройдут этапы по плаванию, конному спорту, фехтованию (bonus round) и laser run.

    Фото: НОК Казахстана, Турар Казангапов

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Олимпиада Япония
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