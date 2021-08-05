Современное пятиборье на ОИ: казахстанка заняла 8-е место в фехтовании

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио стартовали соревнования по современному пятиборью. Сегодня, 5 августа, участницы турнира провели поединки по фехтованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам отборочного раунда казахстанская спортсменка Елена Потапенко заняла 8 место из 36. Потапенко одержала 20 побед, в 15 поединках уступила, а еще две схватки смогла свести вничью.

По итогам выступлений в фехтовании Потапенко набрала 220 баллов

Завтра, 6 августа, в рамках соревнований, пройдут этапы по плаванию, конному спорту, фехтованию (bonus round) и laser run.

Фото: НОК Казахстана, Турар Казангапов