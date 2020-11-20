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    Современное оборудование на 13,4 млн тенге подарили сельской школе в Туркестанской области

    20 Ноября 2020, 23:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Средней школе имени У. Жолдасбекова в селе Кенес Байдибекского района Туркестанской области предприниматель подарил современное учебное оборудование на общую сумму 13,4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Современное оборудование, включающее программы всех предметов по 1-11 классам, не требующее подключения к Интернету, позволяет учащимся обучаться на трех языках (казахский, русский, английский).

    Оборудование, состоящее из двух досок «BILIMBook», 50 компьютеров, пяти принтеров, будет размещено в 4 учебных кабинетах школы. К слову, это первая панель «BILIMBook», установленная в школе региона. Современная доска предоставляет множество возможностей, сможет помочь и учащимся, готовящимся к Единому национальному тестированию. По словам учителей школы, такое оборудование не всегда встречается даже в городских школах.

    Отметим, что список добрых дел предпринимателя Мэлса Ешмуратова этим не заканчивается. Недавно он построил для сельской молодежи спортивный комплекс стоимостью 15 млн тенге.

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    Туркестанская область Образование Благотворительность Регионы
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