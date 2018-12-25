Современное оборудование для реанимации получила Атырауская больница

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Современное оборудование получила Атырауская областная больница №2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нас это важно, в первую очередь, по той причине, что оборудование мы получили для вновь созданного отделения реанимации и интенсивной терапии. Это шесть прикроватных мониторов пациента с центральной станцией. Они позволяют медицинскому работнику дистанционно осуществлять разные функции, такие, как наблюдение за больными в режиме реального времени, своевременное оповещение о тревоге, просмотр сохраненных данных, печать параметров, а также сохранение базы данных», - рассказал главный врач больницы Магжан Сигжанов.





Ранее больница получила диагностический операционный микроскоп SOM и модификации SOM62 для оториноларингологии и «малых» операций.





