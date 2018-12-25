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Современное оборудование для реанимации получила Атырауская больница

25 Декабря 2018 14:20 104
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Современное оборудование для реанимации получила Атырауская больница

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Современное оборудование получила Атырауская областная больница №2, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Для нас это важно, в первую очередь, по той причине, что оборудование мы получили для вновь созданного отделения реанимации и интенсивной терапии. Это шесть прикроватных мониторов  пациента с центральной станцией. Они позволяют медицинскому работнику дистанционно осуществлять разные функции, такие, как наблюдение за больными в режиме реального времени, своевременное оповещение о тревоге, просмотр сохраненных данных, печать параметров, а также сохранение базы данных», - рассказал главный врач больницы Магжан Сигжанов.

Современное оборудование для реанимации получила Атырауская больница 

Ранее больница получила диагностический операционный микроскоп SOM и модификации SOM62 для оториноларингологии и «малых» операций.  


Современное оборудование для реанимации получила Атырауская больница 
Современное оборудование для реанимации получила Атырауская больница 

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
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Автор:

А. Соколов

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