Современная поликлиника открылась в одном из сел Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В селе Старый Икан города Кентау Туркестанской области открылась новая мини-поликлиника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Медицинское учреждение, оснащенное современным оборудованием, начало работу при спонсорской поддержке частного предпринимателя. В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель акима города Кентау Бекайдар Алимбетов, который поздравил жителей села.

В поликлинике работают высококвалифицированные врачи и средний медицинский персонал. В их числе - врач-эндокринолог, невропатолог, врач общей практики, врач УЗИ, стоматолог, акушер-гинеколог, фельдшер и медицинская сестра. Квалифицированные врачи привлечены из города Туркестана. Из общего числа принятых на работу специалистов 70% - местные граждане. Также в поликлинике установлены УЗИ- и рентгеновские аппараты последнего образца. На создание современной поликлиники выделено 50 млн тенге.

Ранее местные жители вынуждены были ездить за медицинским лечением в города Туркестан и Кентау. Теперь люди очень довольны, что смогут принимать необходимое лечение в родном селе.

Стоит отметить, что в ближайшее время меценат планирует построить клинику, которая сможет одновременно принимать до 300 человек.