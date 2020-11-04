Современная молодежь мало интересуется политикой – коммунист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные коммунисты приступили к обучению агитаторов соблюдения действующего законодательства при проведении агитационной работы. Об этом сообщил первый секретарь столичного городского филиала КНПК Нурдаулет Оразханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы проводим обучающий семинар, посредством которого готовим агитаторов к предстоящим парламентским выборам. Наши агитаторы будут работать в рамках законодательства страны, соблюдая все конституционные нормы. Сейчас период пандемии, поэтому на первый план выходит здоровье наших агитаторов, а также здоровье избирателей. Поэтому при агитационной работе будут соблюдаться все меры безопасности. Сейчас формируется список агитаторов, мы планируем полностью охватить город Нур-Султан», - сказал Нурдаулет Оразханов перед началом семинара.

По его словам, среди них есть и опытные агитаторы.

«Это не первые выборы, в которых принимает участие наша партия, и у нас есть агигаторы и сторонники партии, прошедшие кампанию прошлых выборов. У них есть определенный накопившийся опыт, поэтому мы начинаем с них. Количество вступающих в нашу партию растет с каждым годом, благодаря деятельности фракции народных коммунистов и филиалов нашей партии. Мы активно работаем с разными слоями населения, поднимаем злободневные вопросы. Последним из таких стала кредитная амнистия. Поднимаем социальные вопросы. Поэтому с каждым годом желающих вступить в КНПК все больше», - отметил спикер.

«В наши ряды активно вступает молодежь и участвует в партийной жизни. Надо отметить, что современная молодежь мало интересуется политикой. А мы поднимаем больше вопросы социального характера, такие как трудоустройство и обеспечение жильем. Мы часто проводим общественные мероприятия, круглые столы и обязательно приглашаем на эти мероприятия молодежь нашего города», - заключил Н. Оразханов.