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    Совместный продовольственный хаб укрепит безопасность стран ЦА и Китая - Президент РК

    19 Мая 2023, 11:24

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Волатильность на глобальном продовольственном рынке наглядно показала важность сотрудничества в этой отрасли. Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров АПК в соседние страны.Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом Саммите «Центральная Азия – Китай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как отметил Президент РК, наша страна входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки, ежегодно экспортируя свыше 5 миллионов тонн зерновых и 1,5 миллиона тонн муки. В частности, наши аграрии готовы нарастить поставки зерновых и масличных культур, высококачественной и экологически чистой мясной и органической продукции.

    В свою очередь, Казахстан заинтересован в стабильном закупе плодоовощной продукции и продовольственных товаров.

    В целом, используя взаимный потенциал наших государств в аграрной сфере мы можем существенно укрепить продовольственную безопасность друг друга. Исходя из общих интересов, предлагаю учредить Совместный продовольственный хаб на базе Международного центра торговли «Хоргос». Отдельное внимание следует уделить вопросам внедрения цифровых и зеленых технологий в сферу АПК. В этой работе опыт и возможности китайских партнеров будут весьма востребованы», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Центральная Азия Президент Казахстана Акорда Экономика Китай Сельское хозяйство
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