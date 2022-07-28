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    Совместный координационный центр по зерновому коридору открылся в Стамбуле

    28 Июля 2022, 07:45

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле прошла церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Центр действует на территории Университета национальной обороны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    В церемонии открытия центра, состоявшейся в среду, принял участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, который подчеркнул значимость обеспечения экспорта 25 млн тонн украинского зерна в страны, нуждающиеся к закупках сельхозпродукции. Акар напомнил, что одна треть всех поставок зерна в мире приходится на долю России и Украины.

    По его словам, организация бесперебойных поставок зерна позволит снизить цены на продовольственные товары в мире и устранить продовольственный кризис.

    Акар сказал, что соглашение по зерновому коридору заключено на срок в 120 дней и при необходимости может быть продлено.

    «Цель СКЦ – обеспечить транспортировку и распределение зерна, экспортируемого из Украины. Движение судов будет отслеживаться, а весь процесс координироваться ООН и другими сторонами договоренностей», - сказал Акар.

    Он отметил, что в случае необходимости, вопрос устранения минной угрозы для судоходства будет разрешен путем сотрудничества всех сторон. «Необходимости в разминировании морских зон на данный момент нет. Подготовка к поставкам зерна в портах Украины продолжается», - сообщил турецкий министр.

    Соглашение по «зерновому коридору» было подписано 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

    Наряду с представителями Турции, Украины и РФ в СКЦ работают дипломаты из ООН.

    Посредством Центра планируется при необходимости досматривать суда, участвующие в вывозе зерна из трех портов на Черном море - Одессы, Черноморска и Южного.

    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Россия Украина Турция Мировые новости Продовольственный кризис
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