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    Совместный энергетический холдинг создадут Казахстан и ОАЭ

    27 Октября 2021, 16:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами создается энергетический холдинг. Чем этот холдинг будет заниматься, рассказал управляющий директор по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству, член правления АО «Самрук-Қазына» Ернар Жанадил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно подписанному межправительственному соглашению и в целях развития проектов в приоритетных отраслях страны, а именно для развития энергетического сектора, планируется создание энергетического холдинга, участниками которого будут фонд «Самрук-Казына» и суверенные фонды ОАЭ. Предполагается в последующем возможность участия частных энергогенерирующих компаний как с казахстанской, так и арабской стороны», - сказал во время пресс-конференции в СЦК Ернар Жанадил.

    «Главными задачами энергетического холдинга будут проекты нового строительства и модернизации в сфере электроэнергетики, включая реализацию проектов в сфере возобновляемых источников энергии», - уточнил управляющий директор компании.

    По словам Ернара Жанадила, деятельность холдинга будет регулироваться совместно с участниками двух стран.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Энергетика Арабские эмираты
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