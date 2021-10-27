Совместный энергетический холдинг создадут Казахстан и ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами создается энергетический холдинг. Чем этот холдинг будет заниматься, рассказал управляющий директор по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству, член правления АО «Самрук-Қазына» Ернар Жанадил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно подписанному межправительственному соглашению и в целях развития проектов в приоритетных отраслях страны, а именно для развития энергетического сектора, планируется создание энергетического холдинга, участниками которого будут фонд «Самрук-Казына» и суверенные фонды ОАЭ. Предполагается в последующем возможность участия частных энергогенерирующих компаний как с казахстанской, так и арабской стороны», - сказал во время пресс-конференции в СЦК Ернар Жанадил.

«Главными задачами энергетического холдинга будут проекты нового строительства и модернизации в сфере электроэнергетики, включая реализацию проектов в сфере возобновляемых источников энергии», - уточнил управляющий директор компании.

По словам Ернара Жанадила, деятельность холдинга будет регулироваться совместно с участниками двух стран.