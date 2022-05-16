Совместные учения ОДКБ пройдут в Казахстане

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В трех странах-участницах ОДКБ пройдут совместные учения. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации – в Казахстане, в Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», - сказал Владимир Путин на саммите в Москве.

По его словам, усилия ОДКБ должны быть направлены на противодействие терроризму, наркотрафику, оргпреступности.

«На этом участке правоохранительные органы наших стран отладили хорошее взаимодействие в перекрытии каналов вербовки граждан и нейтрализации ресурсных баз международных террористических организаций», - заключил Президент РФ.



