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    Совместные учения ОДКБ пройдут в Казахстане

    16 Мая 2022, 18:18

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В трех странах-участницах ОДКБ пройдут совместные учения. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации – в Казахстане, в Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», - сказал Владимир Путин на саммите в Москве.

    По его словам, усилия ОДКБ должны быть направлены на противодействие терроризму, наркотрафику, оргпреступности.

    «На этом участке правоохранительные органы наших стран отладили хорошее взаимодействие в перекрытии каналов вербовки граждан и нейтрализации ресурсных баз международных террористических организаций», - заключил Президент РФ.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ОДКБ Россия
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