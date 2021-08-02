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    Совместные учения миротворцев России и Узбекистана начались у границы с Афганистаном

    2 Августа 2021, 19:47

    ТЕРМЕЗ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Совместные российско-узбекистанские учения, где страны отработают задачи по обеспечению территориальной целостности на границе с Афганистаном, начались на горном полигоне Термез, расположенном в Сурхандарьинской области Узбекистана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В приветственном выступлении заместитель начальника штаба Центрального военного округа генерал-майор Николай Терещенко и заместитель министра обороны Республики Узбекистан по боевой подготовке полковник Кадыр Турсунов пожелали военнослужащим успешного взаимодействия в ходе выполнения учебно-боевых задач, а также выразили уверенность в том, что совместное учение еще больше укрепит двустороннее российско-узбекское сотрудничество», - говорится в сообщении.

    В пресс-службе уточнили, что в учениях, которые продлятся пять дней, примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил РФ и Республики Узбекистан. Миротворцы и спецназ ЦВО из Самары были переброшены самолетом военно-транспортной авиации Ил-76. Российские военнослужащие будут выполнять задачи на бронетехнике, предоставленной принимающей стороной.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Учения Россия Узбекистан Афганистан
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